Robo múltiple en conjunto de Bogotá: explican por qué habría sido fácil el ingreso de los ladrones

El robo triple presentado en un conjunto residencial del barrio Lagos de Torca , ubicado en el norte de Bogotá, causó tal revuelo en la ciudad que el secretario de Seguridad de la capital, César Restrepo, habló con Noticias Caracol para dar mayores detalles sobe este hurto masivo que ya ha provocado desconfianza entre quienes habitan este nuevo barrio.

Y es que, según información de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, de los tres apartamentos que fueron robados solo uno estaba habitado. Una de las víctimas, quien fue amordazada, golpeada y retenida mientras un grupo de cerca de 10 ladrones llevaba a cabo el millonario robo, explicó cuáles fueron las circunstancias del hecho.

"A mi me timbraron. Me dijeron que había un tubo roto en el apartamento y que se estaba inundando el edificio. Yo me asomé por el ojito de la puerta. Cuando vi a un guardia con la chaqueta pues abrí confiadamente", dijo la mujer, explicando la estrategia que usaron los delincuentes para ingresar a su vivienda y llevarse electrodomésticos, dinero y hasta desocupar las cuentas bancarias de las afectadas desde sus celulares. Los ladrones, según se sabe, habrían vulnerado el sistema de seguridad y llevado a cabo un plan muy meticuloso.

Robo de apartamentos en Lagos de Torca (Bogotá): conjunto donde ocurrieron los hechos sigue en obra

El secretario de Seguridad, César Restrepo, habló recientemente con Noticias Caracol y se refirió al robo masivo que conmocionó a cientos de bogotanos. Según el entrevistado, el hecho se presentó en un conjunto residencial de seis torres, 17 pisos y cuatro apartamentos por planta, lo que se traduce en cerca de 400 viviendas en total.

Pese a la magnitud del proyecto, el hombre sostuvo que, por ahora, son pocas las familias que ya se encuentran viviendo en este lugar, pues este conjunto residencial sigue en obras. Por esta razón, sostiene la cabeza de Seguridad de la capital del país, la zona cuenta con ciertas "vulnerabilidades" a las que las constructoras deben prestarles primordial atención si van a permitir que propietarios puedan vivir en el lugar mientras avanza la construcción.

"El tránsito permanente de prestadores de servicios de construcción, la instalación de redes y demás da unas oportunidades para que los delincuentes se infiltren. (...) En esta zona se están identificando las vulnerabilidades para ponerlas en conocimiento de las constructoras para que fortalezcan su sistema de seguridad", dijo Restrepo.

Asimismo, el entrevistado añadió que se está investigando si en el hurto a estas tres viviendas hubo algún involucramiento con la empresa de vigilancia del lugar. De la misma manera, la Secretaría indaga para conocer si el conjunto residencial contaba con las respectivas medidas de protección necesarias para el uso de las unidades habitacionales sin que terminen las obras.

El secretario de Seguridad también dijo que, si bien el barrio es nuevo, la Policía actuó tan pronto se notificó el hecho y "ha reaccionado sobre ese punto en otras oportunidades cuando ha sido alertado a tiempo, en tiempo oportuno". Por ahora Restrepo asegura que se siguen adelantando labores e investigaciones para dar con las respectivas capturas de los autores del robo, no sin antes hacer la invitación a un trabajo conjunto entre empresas constructoras, comunidades, el Gobierno y la Policía para hacer un trabajo conjunto.