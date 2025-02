Triple robo de apartamentos en Bogotá: ladrones se hicieron pasar por guardias y vaciaron viviendas

En la noche del pasado viernes 14 de febrero varias familias del barrio Lagos de Torca, ubicado en el norte de Bogotá, vivieron una pesadilla. Un grupo de cerca de diez delincuentes , según narran las víctimas, se hicieron pasar por guardias de seguridad para ingresar a tres viviendas y robar las pertenencias de aquellas familias que recién se instalaban en este nuevo barrio de la capital colombiana.

"A mi me timbraron. Me dijeron que había un tubo roto en el apartamento y que se estaba inundando el edificio. Yo me asomé por el ojito de la puerta. Cuando vi a un guardia con la chaqueta pues abrí confiadamente", fue lo que dijo una de las mujeres víctimas, quien narró lo que escuchó instantes antes de que, al abrir su puerta, alrededor de diez delincuentes se abalanzaran contra ella.



Una vez adentro, los ladrones amarraron a la mujer y a su hija de pies y manos. Las dejaron en la zona del lavadero mientras empezaban a sacar todos los objetos de valor de la casa. Mientras tanto, uno de los delincuentes, quien las vigilaba, les solicitaba datos sobre sus cuentas bancarias y contraseñas para acceder a sus dispositivos electrónicos y extraer todo el dinero.

"Cuando me fueron a empujar yo procedí a cerrar la puerta pero no pude porque eran como diez hombres. Me empujaron, me tiraron al piso y nos encañonaron a mi hija y a mi. De ahí nos llevaron al lavadero, nos amordazaron, nos pusieron un revolver en la cabeza y un cuchillo en la cara", dijo la afectada a Noticias Caracol, quien optó por no revelar su identidad.



Robo en Lagos de Torca, de Bogotá: ¿cuánto se robaron?

Los delincuentes usaron todo tipo de artefactos dentro de la casa para inmovilizar a las mujeres. Les pusieron una cinta en la boca y, utilizando medias y las correas de sus mascotas, las dejaron inmóviles por más de dos horas. Destendieron camas, vaciaron armarios y hasta se llevaron electrodomésticos. La cifra de lo robado, explica la mujer, asciende a los cerca de 100 millones de pesos.

"Nos pidieron dinero, nos pidieron las claves de las cuentas bancarias y las claves de Nequi. Nos robaron una plata que yo tenía guardada en el closet, las joyas, electrodomésticos y nos maltrataron", añadió la mujer, quien sostiene que los ladrones habían estudiado muy bien a su familia, pues esperaban a uno de sus hijos para quitarle el carro.

De la misma manera y con estrategias similares, los delincuentes ingresaron a otras dos viviendas del conjunto residencial, en el que solo viven cerca de doce familias al seguir en construcción. Las familias afectadas piden el apoyo de la Alcaldía de Bogotá y del alcalde Carlos Fernando Galán para dar con los ladrones y reducir la inseguridad en la zona.