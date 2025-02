Este el método con el que los ladrones están robando apartamentos en zonas exclusivas de Bogotá

La percepción de inseguridad en Bogotá parece seguir en aumento y no detenerse. El pasado viernes 14 de febrero se presentó un millonario robo a varios apartamentos en un conjunto residencial de Lagos de Torca, en el que cerca de 10 delincuentes lograron ingresar a varias viviendas y amordazar e intimidar a sus residentes, quienes fueron engañados hasta el punto de abrirle sus puertas a los responsables del hurto.

Testigos del robo le contaron a Noticias Caracol que los delincuentes lograron inmovilizarlos, golpearlos y amenazarlos con armas de fuego mientras robaban sus propias casas, estando en el lugar durante más de tres horas sin ser descubiertos y pudiendo sacar todos los objetos de valor sin ser detectados. Incluso, una de las afectadas sostuvo que los delincuentes conocían muy bien a las personas a las que iban a robar hasta el punto de ubicar el parqueadero de sus vehículos.

Y es que, si bien la dinámica que están usando los ladrones en Bogotá para ingresar a las viviendas y llevar a cabo sus robos no es nueva, es necesario tener en cuenta cuáles están siendo las estrategias de estos delincuentes para no ser víctima de dichos actos delictivos, incluso viviendo en apartamentos de conjuntos residenciales con seguridad privada.

De esta manera, deben tenerse en cuenta los siguientes factores que, según testigos del reciente hurto masivo, estarían teniendo en cuenta los ladrones para robar apartamentos en Bogotá:



Perfil y propiedades de las víctimas. Hora de llegada a sus hogares. Problemas comunes con los que pueden contar las viviendas para engañar a los residentes y hacerles abrir la puerta.

Respecto al perfil de las víctimas, debe tenerse en cuenta que, para poder cometer el robo, los testigos del más reciente hurto le dijeron a Noticias Caracol que los ladrones les habían hecho un estudio detallado previo de sus propiedades, ubicando los lugares en los que parquean los vehículos, el tipo de apartamento, las horas de llegada a casa y hasta el número de personas que habitan en la vivienda con sus respectivos oficios.

En cuanto al segundo punto previamente mencionado, se sabe, derivado del reciente robo triple en Lagos de Torca, que los delincuentes se estarían aprovechando del desconocimiento de los habitantes de las viviendas para ingresar a las residencias. En otras palabras, los ladrones tendrían conocimiento de las personas que se encuentran dentro de los apartamentos para engañarlos y poder entrar con el consentimiento de los mismos.



Este último punto coincide con el tercer factor que estarían teniendo en cuenta los delincuentes de residencias para lograr su cometido, pues, ya teniendo claro cuáles son los residentes que se encuentran dentro del hogar, los ladrones acuden a hacerse pasar por figuras de confianza del conjunto tales como guardias de seguridad, empleados de limpieza o vecinos para solicitar el ingreso.

Para el caso de las víctimas de robo en el conjunto de Lagos de Torca, los ladrones llegaron en horas en las que era poco probable que transitaran personas en el conjunto (11 de la noche) y se hicieron pasar por guardias de seguridad para lograr que las víctimas les abrieran sus puertas, usando problemas comunes que suelen tener las viviendas como excusas para llamar la atención.

"A mi me timbraron. Me dijeron que había un tubo roto en el apartamento y que se estaba inundando el edificio. Yo me asomé por el ojito de la puerta. Cuando vi a un guardia con la chaqueta pues abrí confiadamente", relató una de las afectadas.



¿Cómo evitar robos en apartamentos de Bogotá?

En cuanto a las medidas que se deben tener en cuenta para evitar robos en su vivienda, expertos en el tema sugieren cumplir con los siguientes pasos:



Identifique y tenga pleno conocimiento de los rostros y la indumentaria de los vigilantes y demás personas que trabajan en su conjunto residencial para poder identificar a quienes se puedan hacer pasar por ellos. Así mismo, referencie muy bien el uniforme que usan, pues ver a algún supuesto guardia con traje diferente sin notificación previa podría ser señal de alerta. Evite publicar información personal en redes sociales, tales como imágenes de pertenencias de valor, videos que muestren a detalle la organización de su hogar o viajes que den cuenta de que no se encuentra en casa. Proteja su vivienda con elementos adecuados como alarmas, circuitos cerrados de televisión o sensores de movimiento. Siempre acuda al ojillo de las puertas para identificar a quienes golpean a su casa y valide los datos de los asesores u operarios que hablen sobre llevar a cabo procedimientos en su apartamento antes de abrirles la puerta. Cambie las guardas de su vivienda tan pronto la adquiera como inmueble en arriendo, luego de recibirla o en caso de extraviar las llaves.

