Salomé Basto, la niña hincha de Millonarios que necesitaba un trasplante de riñón recibió su milagro

“Toda historia tiene su principio, su nudo y esta vez un desenlace con un final muy feliz”, así describe Marcela Moreno lo que ha atravesado su hija Salomé Basto, de 9 años, que necesitaba un trasplante de riñón y tras dos años de espera por fin lo consiguió.

Era su segundo sueño y el más esperado. El primero era conocer a Radamel Falcao García, que juega para el equipo de sus amores, Millonarios, algo que pudo hacer en febrero de 2025.

La donación llegó de la persona que menos esperaba, porque al comienzo de la enfermedad le dijeron que no podía darle su riñón. Dos años después él pidió que le volvieran a hacer exámenes y los médicos le dijeron que sí. El héroe fue Julián, su papá.

“Su papá le dio la segunda oportunidad de nacer”

Marcela le contó a Noticias Caracol que “nosotros al principio, cuando Salo entró a una lista de espera, él fue el primero que se hizo exámenes, pero la vida, las circunstancias en ese momento no lo permitieron, ya que sus riñones no se encontraban en buen estado”.

“En ese momento, sus riñones no estaban al 100%, no era viable hacerle un trasplante porque Salomé lo iba a rechazar de inmediato o Julián se iba a enfermar; uno de los riñones no estaba en su tamaño, no estaba filtrando bien, por eso en ese momento lo descartaron y dijeron que no era posible ser el donante”, relató la mamá de la niña.

Sin embargo, Julián “tenía muy clara esta decisión y se había empezado a cuidar mucho antes de los exámenes y hoy estamos celebrando la nueva oportunidad que el papá de Salo le dio de volver a vivir y tener una vida normal”, agregó.

Marcela dijo que “en vista de que no llegó (donante) ni cadavérico ni vivo, dijimos a los médicos que él se iba a tomar los exámenes otra vez”.

La madre de Salomé Basto afirmó que “el amor y la perseverancia que tuvo el papá de Salo para poderle dar una segunda oportunidad a ella lo curó. Él se cuidó y hace cuatro meses entró a exámenes por petición de nosotros. Les dijimos a los médicos que él quería volver a hacerse los exámenes pasados dos años porque llevábamos muchísimo tiempo esperando respuesta de la lista de espera y no pasaba nada. Los médicos accedieron a hacerle nuevas pruebas y estamos celebrando que el papá fue el que le pudo donar el riñón a Salo”.

Para Marcela “no cabe duda de que Julián es un héroe, yo se lo dije a él después de la cirugía, todavía estaba dormido y le dije ‘lo hiciste perfecto, la pesadilla se acabó, gracias a ti lo logramos, lo lograste’, y yo se lo dije a él cuando nos enteramos, ‘tú eres el héroe sin capa, no necesitaste nada más, solo tu amor y la valentía y el amor por tu hija para hacer esto’, porque ningún papá ni ninguna persona está obligada a hacerlo, y se pueden arrepentir en el camino, pero él sabía que esa era su misión en esta vida. Se lo dije a Salo, ‘yo te di la vida el 7 de mayo de 2016, yo te di a luz, pero tu papá, el 18 junio de 2025 te dio la segunda oportunidad de nacer’”.

Y la fecha en que recibió el trasplante de riñón es aún más especial porque “el 18 de junio, y esto para los amantes del fútbol y más que todo para Millonarios, es el cumpleaños de Millonarios, entonces fue todo coincidencial”.

¿Cómo le dieron la noticia a Salomé del trasplante?

Marcela contó que “nos enteramos un viernes, a ella le contamos el lunes de la semana siguiente. Le contamos por medio de unas carticas, de unas notas y un regalo que le hizo el papá. Al principio no entendía mucho. Yo le leí mi carta y entendió. Lo abrazó, fue un momento superlindo que vivimos con ella, porque ella sabía que en ese momento su vida le iba a cambiar y más feliz porque el donante iba a ser su papá”.

Ahora, padre e hija se recuperan tras la cirugía. “Julián está muy bien, con dolor, pero se está recuperando satisfactoriamente. Salo se encuentra en UCI, pero está bien. Está consciente, está hablando. Salo salió muy bien de su cirugía”, afirmó la madre de la pequeña.

Ahora viene “un proceso largo. Julián también se tiene que cuidar. Él debe estar más o menos tres o cuatro días en la clínica, Salomé una semana”, detalló Marcela. La niña tendrá que “permanecer aislada un buen tiempo y Julián después de un mes puede empezar a hacer unas actividades”.

Salomé Basto, además, pasará de tomar diez medicamentos al día a tomar tres, “que son para cuidar su riñón”, dijo su mamá, quien confía que en cuatro o cinco meses, la niña pueda volver a retomar su vida normal.

“Ella sueña con ir al mar pronto, ese es el anhelo de ella, poder meterse a una piscina. Cuando tuvimos la oportunidad de viajar en diciembre del año pasado ella no pudo disfrutarlo muy bien porque estaba con su diálisis, conectada. Ella sueña poder estar tranquila y sin conexiones en un viaje muy pronto”, reveló Marcela sobre el tercer deseo de Salomé, que seguramente también podrá hacer realidad.

