Se conocen carta y nuevas pistas sobre la desaparición de Sara Jiménez en Bogotá: "Voy a estar bien”

La incertidumbre por el paradero de Sara Jiménez Silva, menor de 14 años que desapareció el pasado 10 de diciembre en Engativá (Bogotá), crece cada día más. Recientemente, su familia dio a conocer que la joven dejó una carta en su habitación antes de que se perdiera su rastro.

En la mañana de su desaparición, Paola Silva, madre de Sara, entró al cuarto para decirle que ya estaba el desayuno, pero la joven ya no estaba. Se cree que pudo haber salido en horas de la madrugada.

Sus conocidos, de acuerdo a lo que ha dicho su familia, no han dado pistas del paradero de Sara. "No nos han dado ninguna razón. No tenemos idea de dónde pueda estar o con quién", afirmó su madre para Noticias Caracol.

No obstante, sus padres encontraron una nota en su habitación en la que ella decía que se iba de su hogar, y que no volvería. “Me voy para no hacerte sufrir más. Voy a estar bien”, escribió en la hoja, según contó su padre al periódico El Tiempo.

La joven es de 1,58 de estatura, tiene el cabello negro y portaba una pantaloneta gris y un saco negro en el momento de su desaparición. "Aunque la distancia nos separe, mi amor por ti nunca desaparecerá. Siempre te buscaré con la esperanza de abrazarte nuevamente, porque eres nuestra razón de vivir", dijo su familia en una imagen difundida en redes sociales.

Joven desaparecida en Bogotá. Redes sociales

Mensajes y una discusión, entre las nuevas pistas sobre Sara Jiménez

Los padres han buscado a Sara por cielo y tierra, además de poner la denuncia ante las autoridades, pusieron carteles en los alrededores del portal de la 80, ya que era una zona que frecuentaba.

De hecho, algunos vendedores ambulantes del sector han dicho que la han visto transitar cerca al centro comercial Portal 80.

Además, el día que despareció, sobre las 11 de la mañana, le envió un mensaje a su madre diciendo que estaba a salvo, pero desde entonces no ha vuelto a contestar en sus redes sociales. “Me dijo: ´'Yo voy a estar bien, no tengo la culpa. Te amo mucho' ", indicó la mujer para El Tiempo.

Portal 80 en Bogotá Google Maps

Diego Jiménez, padre de la menor, describe a la joven como una persona de buen corazón y amante de los animales. Sin embargo, en los últimos días habían notado que ella tenía una actitud un poco rebelde y que, al parecer, estaba siendo influenciada por sus compañeros del grado séptimo.

“Desafortunadamente Sara está siendo influenciada por alguien de quien no tenemos conocimiento”, indicó su padre para el periódico.

Su familiar agregó que el día anterior a su desaparición la joven había sostenido una discusión con su familia, ya que Sara llegó con un celular de origen desconocido y no quería dar explicaciones de con quién estaba hablando.

Aunque dicen que lo más probable es que se haya ido por cuenta propia, los padres están preocupados ya que, a su corta edad, puede estar siendo "controlada" o "manipulada" por alguien.

Sus allegados indicaron que, quien tenga información sobre el paradero de Sara Jiménez, puede comunicarse a los números 3142748505, 3102557794 y 3124648641.

