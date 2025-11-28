Tren de la Sabana anunció recorrido navideño entre Bogotá y Chía: horarios, tarifas y fechas

Bogotá se prepara nuevamente para recibir el Tren de la Navidad, una de las actividades turísticas más esperadas de la temporada decembrina. El servicio, a cargo de Turistren, estará activo desde el lunes 15 de diciembre de 2025 hasta el viernes 9 de enero de 2026, con una programación nocturna que busca brindar una alternativa de recreación familiar durante las festividades de fin de año.

De acuerdo con la organización, el tren no operará los días 24 y 31 de diciembre, fechas en las que tradicionalmente disminuye la oferta de eventos masivos por las celebraciones privadas. Durante el resto del periodo, los recorridos se realizarán en horario nocturno y partirán desde dos puntos autorizados: el costado occidental del Centro Comercial Gran Estación y la Estación de Tren de Usaquén.



¿Cómo comprar el tiquete para el Tren de la Navidad?

La venta de tiquetes ya se encuentra habilitada y los usuarios pueden adquirir sus pasajes de manera anticipada en la Estación de La Sabana, ubicada en la Calle 13 #18–24, únicamente para venta previa, ya que desde este punto no salen los trenes. También está disponible la compra en la Estación de Usaquén, situada en la Avenida Carrera 9 #110–08. Adicionalmente, los tiquetes pueden adquirirse a través de los puntos físicos de Tuboleta en todo el país o por vía telefónica.

El valor del pasaje para el recorrido completo es de $72.000 por persona. Los niños menores de tres años no pagan tiquete, siempre y cuando no ocupen un asiento. Para quienes compren a través de Tuboleta, deben tener en cuenta que se aplican recargos adicionales por servicio y localización de las boletas.



El recorrido inicia en la plataforma férrea ubicada en el costado occidental del Centro Comercial Gran Estación, en la intersección de la carrera 66 con la calle 25, frente a la plazoleta de Los Alfiles. Desde allí, el tren se desplaza hacia el norte de la ciudad hasta llegar a la Estación de Usaquén, primera parada del trayecto. Posteriormente continúa hacia la Estación de La Caro, en el municipio de Chía, y luego retorna nuevamente por las mismas estaciones hasta finalizar el recorrido en Gran Estación.



Esto son los horarios del Tren de la Navidad

Según el itinerario establecido, la salida desde Gran Estación se realizará a las 6:45 p. m. La llegada a Usaquén está prevista para las 7:15 p. m., con una permanencia de aproximadamente 45 minutos, tiempo durante el cual los pasajeros podrán descender del tren. A las 8:00 p. m. se reanudará el trayecto hacia La Caro, donde la llegada está programada para las 8:50 p. m.



Tras una permanencia de 30 minutos, el tren iniciará el regreso a Bogotá a las 9:20 p. m., con arribo nuevamente a Usaquén a las 10:10 p. m. y salida cinco minutos después. La llegada final a Gran Estación está estimada para las 10:45 p. m.

Durante las paradas, especialmente en Usaquén y La Caro, se desarrollarán actividades propias de la temporada navideña. En el norte de Bogotá, los asistentes podrán encontrar música alusiva a las festividades, personajes tradicionales y espacios para tomarse fotografías con la locomotora iluminada. En La Caro, en cambio, está previsto un espectáculo de fuegos pirotécnicos, luego del cual se emprenderá el retorno a la capital.

Los organizadores informaron que los coches del tren cuentan con sillas amplias y reclinables, servicio de baño en coches intermedios y asignación de puestos numerados, con el fin de garantizar el orden durante el recorrido. No obstante, se mantiene la restricción para el ingreso de mascotas, por razones de seguridad y comodidad para los demás pasajeros.



Recomendaciones para pasajeros del Tren de la Navidad

En cuanto a las recomendaciones para los usuarios, Turistren hizo un llamado a llegar con suficiente antelación a los puntos de abordaje, teniendo en cuenta la alta congestión vehicular que suele presentarse en Bogotá durante diciembre. También se aconseja asistir con ropa abrigada y calzado cómodo, debido a las bajas temperaturas nocturnas y a los desplazamientos durante las paradas.

La empresa aclaró que no se ofrece servicio de parqueadero en ninguno de los puntos de salida, por lo que se recomienda utilizar transporte público o servicios de movilidad alternativos. Asimismo, se pide a los asistentes estar atentos a sus pertenencias personales durante todo el trayecto.

En materia de seguridad, se mantienen normas estrictas: está prohibido sacar cualquier parte del cuerpo por las ventanas o puertas del tren, así como viajar en las escaleras o plataformas de acceso. El paso entre coches por parte de menores de edad solo podrá hacerse con el acompañamiento de un adulto responsable. También está restringido el ingreso y la permanencia de personas en estado de embriaguez, al igual que fumar o vapear dentro del tren

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co