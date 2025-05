Accidente entre carro particular y camión, en Bogotá: tránsito restringido sobre la autopista sur

Un grave accidente se registra en las primeras horas de este martes en Bogotá. Sobre las 4 a.m. las autoridades de tránsito reportaron un siniestro vial entre un carro particular y un camión en la localidad de Puente Aranda, puntualmente en la autopista Sur con Carrera 50. Según el reporte preliminar, en el hecho el vehículo particular terminó volcado. Esta situación ha generado tránsito restringido sobre la autopista sur, que es uno de los puntos más transitados de la ciudad, en especial en horas de la mañana.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Organismos de emergencias atienden la novedad y para quienes toman ese vía las autoridades recomiendan tomar como vía alterna la carrera 50.

Noticia en desarollo.