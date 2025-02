Vecinos de Suba se unieron para sacar a los ladrones de un barrio: “Aquí no vuelvan más”

En el barrio Los Alcaparros, en la localidad de Suba , los vecinos manifestaron estar cansados de tanta delincuencia, por ello se armaron de valor y los enfrentaron.

Un grupo, conformado por más de 20 residentes, salió a los parques cercanos y abordó a las personas señaladas de haber cometido los hurtos en los últimos días. Una vecina les gritó: “¡Aquí ya no vuelvan más!”.

Desde hace varias semanas, según residentes de Suba, el consumo de drogas y los hurtos aumentaron en el sector de Los Alcaparros. Uno de los vecinos que ha sido víctima de los ladrones, identificado como Andrés Oviedo, le contó al Ojo de la noche de Noticias Caracol: “A mí me cogieron como entre cinco personas, me atracaron y me quitaron todo. No hubo ayuda a la Policía, acá el cuadrante se llama y el cuadrante no llega”.

Añadió que los delincuentes de Suba le decían: “Que yo era un violador, que yo era un ladrón y después, como opuse resistencia al robo, me gritaban eso y más me atacaban. Si dicen que es un ladrón (la víctima del robo), pues la gente no va a salir a defender un ladrón”.

Publicidad

(Lea además: Capturan a hombre señalado de asesinar a adulto mayor y matar y violar a hija en Soacha: era vecino )

Robo a una tienda en Suba quedó en video

Sobre las 10:30 de la noche del 30 de enero, en una tienda de barrio, se ve a dos empleados empacando productos cuando fueron sorprendidos por tres delincuentes armados.

Publicidad

Los ladrones utilizaron cachuchas y tapabocas para evitar que las cámaras de seguridad del negocio los identificaran. Tal fue el atraco que a una de las personas le quitaron la argolla de matrimonio.

Noticias Caracol

El dueño de la tienda en Suba contó los pormenores del robo: “Se me entraron tres tipos con con armas. Cogieron a mi hijo, a mi hermana (que son los que trabajamos) y se metieron. A mi hermana la empujaron, cogieron el dinero, cogieron todo. Ya se iban a ir y me vieron la argolla de matrimonio y me la robaron. Lo maluco (del hurto) es que fue apuntando y empujando a mi hermana”.

La víctima contó que la suma del robo ascendió a más de 6 millones de pesos. A pesar de que este comerciante lo robaron hace unos días, él sigue esperando la ayuda de las autoridades para que capturen a los responsables. El señor comentó que la Policía “llegó como a la media hora, pero no me han ayudado con lo de la Sijín”.

Cada noche la comunidad de Suba se une para realizar los ‘operativos de salvación’, como ellos mismos lo denominaron, para poder contrarrestar la delincuencia y proteger a sus residentes. De igual modo, esperan la ayuda de la Policía para así evitar una tragedia.

Publicidad

(Lea además: En Bogotá, 2 balas perdidas dejaron a una madre ciega y secuelas graves: culpables siguen libres )