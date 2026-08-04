Mamá de Laura Valentina Lozano exige justicia tras orden de captura a José David Celis por el crimen

La mamá de Laura Valentina Lozano Torres, la joven de 21 años que fue asesinada en Bogotá en el mes de febrero de este año, reaccionó a la reciente de la justicia colombiana de ordenar la recaptura de José David López Celis, expareja sentimental de la joven y principal sospechoso del feminicidio.

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La decisión la tomó el lunes 3 de agosto un juez de control de garantías, quien revocó la determinación previa que le había otorgado la libertad al sujeto señalado por la Fiscalía. El togado ordenó la captura inmediata de la expareja de la víctima, luego de que el ente investigador presentara nuevos elementos materiales probatorios que comprobarían la responsabilidad de Celis.



¿Qué dijo la mamá de Laura Valentina Lozano?

Luego de que se emitiera la orden de captura contra la expareja de su hija, Nancy Torres resaltó la lucha que ella misma ha llevado a cabo para obtener justicia en este caso y especialmente para lograr la recaptura del sujeto. "He estado detrás de los medios, de la Fiscalía, con mi abogada... he buscado pruebas, recolectando información para facilitarle a la Fiscalía y que tenga argumentos de dónde pegarse para emitir esa orden de captura", expresó en entrevista con CityTv.

Torres también agradeció la labor de las autoridades que le prestaron atención a sus denuncias y declaraciones para demostrar que José David López Celis debía permanecer privado de la libertad mientras se lleva a cabo la investigación por el feminicidio de Laura Valentina Lozano. "Espero que realmente se lleve a cabo la captura, que se siga un juicio y que se imparta justicia. Espero que esta sea una lección. Él lo tiene que pagar", agregó.



Cabe recordar que luego del asesinato de la joven estudiante ciencias políticas y patinadora artística, que las autoridades estiman que ocurrió entre la noche del 20 y la madrugada del 21 de febrero, José David Celis fue capturado como principal sospechoso y permaneció privado de la libertad por un tiempo, hasta que recuperó su libertad, situación que causó indignación entre los familiares de la víctima.



Las nuevas pruebas en el caso Laura Valentina Lozano

Lo que se sabe sobre la muerte de Laura Valentina Lozano Torres es que los hechos tuvieron lugar en un apartamento ubicado en un tercer piso en el barrio Cedritos. La investigación determinó que la joven de 21 años ingresó al inmueble, bajó algunas pertenencias y a su mascota, las cuales ingresó a un carro de plataforma que la esperaba.



Esto ocurrió, según la investigación, después de que la joven habría decidido terminar su relación sentimental con Celis. Antes de subirse al vehículo, Laura Valentina regresó una vez más al apartamento al notar que dejó su celular; el conductor que la esperaba manifestó que ella no regresó y minutos después observó a López Celis.

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En conductor de plataforma indicó a las autoridades que "José David López Celis, pareja sentimental de la joven, quien (según se conoció) manifestó que se iba a lanzar por la ventana del apartamento y aseguró que acababa de matar a su compañera". Al lugar llegaron las autoridades, quienes encontraron el cuerpo sin vida de la joven, de la cual después determinaron que la causa de muerte fue una asfixia mecánica.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co