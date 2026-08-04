Video, chats y testimonio: las pruebas clave de la Fiscalía en el caso de Laura Valentina Lozano

La investigación por la muerte de la patinadora universitaria Laura Valentina Lozano dio un giro en las últimas horas luego de que una juez ordenara la captura de su expareja sentimental, José David López, al considerarlo un peligro para la sociedad y para otras mujeres. La decisión judicial se sustentó en varios elementos probatorios presentados por la Fiscalía, entre ellos un video, declaraciones de un conductor de plataforma y conversaciones que hacen parte del expediente.

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Noticias Caracol conoció parte de las pruebas que respaldan la investigación por el presunto feminicidio de la joven, quien falleció en la madrugada del 21 de febrero de este año en el norte de Bogotá.

Estas son las pruebas del feminicidio

Uno de los principales elementos expuestos por el ente acusador es un video grabado por el conductor de Uber que transportó a Laura Valentina Lozano hasta el edificio donde residía su expareja.



De acuerdo con la investigación, la joven llegó al inmueble para recoger su perro y algunas pertenencias. Mientras esperaba que regresara, el conductor decidió registrar en video lo que observaba desde el exterior del edificio.



Según la declaración entregada por el conductor, todo comenzó después de notar que la joven tardaba más de lo esperado en salir del apartamento.

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"Llegamos a esta dirección como a las 11:40 de la noche aproximadamente. Ella deja el bolso en el vehículo y me dice que la espere. Ahí ella se baja. El celador abre y ella ingresa al edificio", relató.

El hombre explicó que, después de esperar entre 15 y 20 minutos, comenzó a preocuparse por la situación. "Yo me quedo esperándola. Pasan aproximadamente 15 o 20 minutos. Yo presentí algo y saco el celular y empiezo a grabar un video hacia la ventana del tercer piso", declaró.

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Testimonio del conductor

Durante su testimonio, el conductor aseguró que mientras grababa observó a un hombre en una de las ventanas del apartamento.

"Veo a un muchacho. Valentina Torres me dijo que era el mejor amigo. Ahí observo y grabo que este muchacho sale por la ventana como a lanzarse. Él vuelve a entrar y después lo veo enviando como mensajes", afirmó.

Ese registro audiovisual fue incorporado por la Fiscalía como parte del material analizado dentro del proceso judicial. A ello se suma un intercambio de mensajes entre el conductor y la víctima. Según la investigación, al notar que Laura Valentina Lozano no respondía ni regresaba al vehículo, el conductor comenzó a escribirle de manera insistente y le advirtió que, si no obtenía respuesta, acudiría a la Policía debido a la incertidumbre sobre lo que estaba ocurriendo.

Durante la audiencia, la juez expuso varias de las razones que sustentaron la orden de captura contra José David López. Entre ellas señaló que la modalidad en la que, según la investigación, ocurrieron los hechos evidenciaría un alto nivel de violencia contra la víctima.

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"La modalidad empleada denota una especial perversidad y aprovechamiento de la vulnerabilidad de la víctima. El agresor utilizó su superioridad física para reducir a Laura Valentina Lozano mediante golpes para luego proceder a asfixiarla, conocida como asfixia mecánica por estrangulación", indicó.

La funcionaria también hizo referencia a las amenazas de suicidio que, de acuerdo con la investigación, habría realizado el hoy capturado antes del crimen. Según la decisión judicial, esas amenazas habrían sido utilizadas para lograr que Laura Valentina Lozano regresara al inmueble.

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La juez sostuvo que "ese peligro para la seguridad de la sociedad se fundamenta en la gravedad y la modalidad de estrangulación por la espalda tras haber coaccionado a la víctima mediante una falsa amenaza de suicidio para que regresara al inmueble. Evidencia una instrumentación de la culpa y la manipulación".

Además, agregó que, "bajo perspectiva de género, esta conducta se enmarca en la fase de explosión de un ciclo de violencia donde el agresor no acepta la autonomía de la mujer para terminar su relación".

El acceso a redes sociales

Otro de los elementos mencionados durante la audiencia fue el acceso que, según la juez, José David López tenía a las cuentas y redes sociales de la joven.

De acuerdo con lo expuesto, esa circunstancia fue considerada un posible riesgo para el desarrollo de la investigación, razón por la cual también respaldó la decisión de ordenar su captura inmediata.

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Con base en los elementos recopilados por la Fiscalía y valorados durante la audiencia, la juez concluyó que el investigado representa un peligro para la sociedad y para otras mujeres, por lo que deberá responder ante la justicia como presunto responsable del feminicidio de Laura Valentina Lozano mientras avanza el proceso judicial.