Inmovilizan vehículo con el que trataron pasar un puente peatonal: lo encontraron fuera de Bogotá

En la madrugada de este jueves 30 de julio fue inmovilizado el carro Spark azul, cuyo conductor intentó subirse a un puente peatonal en Bogotá en días pasados. Lo que se sabe hasta ahora es que el vehículo fue inmovilizado en el municipio de Cajicá, Cundinamarca.



Las autoridades de tránsito lo inmovilizaron y encontraron que no cuenta con la revisión técnico-mecánica vigente. El vehículo fue visto en varios videos cuando su conductor intentó subir a un puente peatonal en la calle 26, generando riesgo para la vida de muchos transeúntes.

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Es un vehículo que debe multas por más de 4.500.000 pesos. El dueño del vehículo asegura que él no era el que había hecho esas maniobras riesgosas en días pasados. El dueño tendrá que responder por varios comparendos y muy posiblemente también el conductor que ha hecho estas maniobras riesgosas tendrá suspendida su licencia. El carro fue trasladado en una grúa hacia uno de los patios de Bogotá.



Durante una entrevista con el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, para Noticias Caracol, el funcionario contó que "la situación todavía está en proceso. En horas de la madrugada se encontró el vehículo, el Spark, justamente en situación de abandono, lo encontraron en Cajicá. Se informó inmediatamente a la Policía y ya en estos momentos hace muy poco tiempo apareció el conductor. Entonces el caso está en proceso, esperamos que tenga que responder por las infracciones cometidas, por los desafíos hechos, porque con la autoridad no se juega, la autoridad se respeta".