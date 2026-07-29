Nuevo video mostraría al carro que intentó subir a puente peatonal realizando peligrosa maniobra

La controversia en torno al Chevrolet Spark azul de placas ZIX013 continúa luego de que se conociera un nuevo video en el que el automóvil realiza una maniobra peligrosa para, presuntamente, evadir el pago de un peaje al salir de Bogotá.

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En las imágenes difundidas recientemente se observa al Chevrolet Spark azul realizando una maniobra considerada de alto riesgo para evitar el pago del peaje a la salida de Bogotá. El vehículo presuntamente abandona el carril destinado al tránsito normal para buscar una ruta alterna en la que cruza en lo que parece ser contravía, poniendo en riesgo a la ciudadanía

Las imágenes fueron compartidas por el presidente del Concejo de Bogotá, Humberto Rafael Amín Martelo, conocido como Papo Amín, quien aseguró que se trataría del mismo vehículo que recientemente fue captado cuando intentó subir por un puente peatonal ubicado en la carrera 68 con calle 26, un hecho que generó amplio rechazo debido al riesgo que representó para peatones y ciclistas que transitaban por la zona.



De acuerdo con la información conocida hasta el momento, las autoridades de movilidad adelantan las respectivas investigaciones para establecer las circunstancias de este nuevo episodio y determinar las posibles sanciones a las que habría lugar.



¡ES UN BANDIDO!



Aparece otro video del vehículo Chevrolet Spark azul.



Observen la magnitud de la imprudencia que realiza para evitar el pago del peaje de la Carrera 7ma saliendo de Bogotá @SectorMovilidad.



👇🏼 pic.twitter.com/3Wg33Z2BFf — Papo Amin | Presidente Concejo de Bogotá (@papoaminCD) July 28, 2026

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El vehículo registra millonarias multas de tránsito

Según los reportes divulgados, el automóvil acumula más de cuatro millones de pesos en comparendos pendientes por diferentes infracciones de tránsito.

Las autoridades también analizan el nuevo material audiovisual para verificar si corresponde al mismo conductor y establecer si la maniobra constituye nuevas infracciones a las normas de tránsito.

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En medio de la controversia, también trascendió que el conductor, en imágenes difundidas recientemente, justificó su comportamiento calificándolo como un acto de "desobediencia civil", una afirmación que ha generado nuevas reacciones en redes sociales y entre autoridades distritales.

Presidente del Concejo cuestionó el comportamiento del conductor

Tras la difusión del nuevo video, el concejal Humberto Amín volvió a pronunciarse sobre el caso y cuestionó el comportamiento del conductor. Incluso, en una de sus publicaciones lo calificó como un "bandido".

El concejal recordó además el episodio ocurrido días atrás, cuando un creador de contenido conocido en redes sociales como "CJ", quien interpreta un personaje inspirado en un reconocido videojuego, publicó un video en el que aparecía conduciendo un vehículo sobre un puente peatonal con el objetivo de generar contenido para plataformas digitales.

Posteriormente, según explicó Amín, el creador de contenido respondió a las críticas manifestando que estaba "disponible para misiones reales". Ante esa declaración, el presidente del Concejo difundió un nuevo mensaje en el que respondió: "La verdadera misión es pedirle perdón a Bogotá".

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En su pronunciamiento, Humberto Amín insistió en que las plataformas digitales deben utilizarse para promover contenidos creativos y de entretenimiento responsable, y no para incentivar conductas que puedan poner en riesgo la seguridad de otras personas.

"Quienes tienen miles o millones de seguidores también tienen una enorme responsabilidad con el mensaje que transmiten. No todo vale por conseguir reproducciones o hacerse viral. Bogotá merece respeto", expresó el presidente del Concejo.

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Asimismo, hizo un llamado a los creadores de contenido e influenciadores para que ejerzan su actividad con responsabilidad social, respetando las normas de tránsito, la seguridad vial y la integridad de los ciudadanos.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co