Ciclovía nocturna en Bogotá hoy: las vías que estarán cerradas este 27 de agosto de 2026

Bogotá vivirá este jueves 27 de agosto una nueva edición de la Ciclovía Nocturna "Paseo bajo las Estrellas", una de las actividades más esperadas del Festival de Verano 2026. Para garantizar la seguridad de los asistentes, la Secretaría Distrital de Movilidad anunció cierres viales en diferentes corredores de la ciudad durante la jornada recreativa. De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, la actividad se desarrollará entre las 6:00 p. m. y las 11:59 p. m., periodo en el que estarán disponibles 94,01 kilómetros de recorridos para quienes deseen movilizarse en bicicleta, patines, caminar o correr por las principales vías habilitadas.



Cierres viales por la ciclovía nocturna en Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad informó que las restricciones se concentrarán en corredores del norte, centro y sur de la capital. Por esta razón, la recomendación principal para conductores y usuarios del transporte es programar con anticipación sus desplazamientos. En el norte de Bogotá habrá cierres en:



Avenida Boyacá.

Avenida Córdoba o carrera 55.

Avenida carrera 15.

Avenida carrera Novena.

Calle 116.

Calle 147.

Avenida calle 170.

Estos corredores hacen parte de la red principal que conectará distintos sectores de la ciudad durante la jornada nocturna organizada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). En el centro de la ciudad los cierres se aplicarán en:



Calle 72.

Carrera Séptima.

Calle 26 o avenida El Dorado.

Carrera 60.

Avenida Boyacá.

La carrera Séptima será uno de los corredores más importantes de la noche, ya que servirá como eje de conexión para varias de las actividades programadas durante el recorrido. En el sur de Bogotá las restricciones estarán en:



Carrera 50.

Carrera Séptima.

Calle 17 Sur.

Avenida Boyacá.

La Alcaldía destacó que estas medidas buscan brindar condiciones seguras para los participantes de una jornada que tradicionalmente reúne a miles de personas en diferentes puntos de la capital.



Rutas habilitadas para la Ciclovía Nocturna

El recorrido de este año mantendrá varios de los corredores tradicionales que forman parte de la infraestructura de la Ciclovía bogotana. Entre ellos se encuentran la carrera Séptima, la calle 116, la avenida Boyacá y la avenida calle 26, vías que permitirán conectar diferentes zonas de la ciudad a través de la movilidad activa.

La administración distrital indicó que los 94,01 kilómetros habilitados estarán disponibles de manera gratuita para toda la ciudadanía. Además del componente deportivo, la actividad busca promover la apropiación del espacio público y fortalecer los espacios de encuentro ciudadano. Dentro de la programación también estará el Ciclopaseo Distritos Creativos, un recorrido especial sobre la carrera Séptima que irá desde el sector de la Plaza de Bolívar hasta la calle 60. Esta iniciativa se desarrolla en articulación con la estrategia Bogotá Cultura 24/7.



Recomendaciones de movilidad para este 27 de agosto

Ante los cierres previstos, la Secretaría Distrital de Movilidad pidió a los ciudadanos planear sus recorridos con tiempo y atender las indicaciones del personal ubicado en vía. La entidad recordó que habrá modificaciones temporales en la circulación vehicular mientras se desarrollan las actividades de la Ciclovía Nocturna. La Alcaldía también confirmó que la jornada contará con acompañamiento institucional para coordinar la movilidad y la atención de cualquier eventualidad durante el evento.

Con esta edición del Paseo bajo las Estrellas, Bogotá vuelve a abrir sus principales corredores para que los ciudadanos disfruten de la ciudad en horario nocturno. Los cierres viales estarán concentrados en sectores estratégicos del norte, centro y sur de la capital, por lo que la recomendación oficial es verificar las rutas antes de salir y programar los desplazamientos con anticipación.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL