Esta sería la banda criminal detrás del homicidio de investigador de la Sijín en Ciudad Bolívar

Tres hombres señalados de participar en el asesinato de un reconocido investigador de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá serán presentados en las próximas horas ante un juez para responder por este crimen, ocurrido el pasado 26 de agosto. La víctima fue el intendente Edilberto Pinilla, un uniformado que durante cerca de 20 años de servicio en la institución contribuyó a la captura de numerosos delincuentes de alta peligrosidad. Horas antes de ser asesinado, el investigador envió un mensaje a uno de sus amigos más cercanos en el que le informó que se dirigía a Ciudad Bolívar, en el sur de la capital, para seguir la pista de los responsables de tres homicidios registrados en esa localidad.

De acuerdo con personas cercanas al funcionario, consultadas por Noticias Caracol, un supuesto testigo lo habría citado en el barrio Divino Niño con el propósito de entregarle información sobre el paradero de los delincuentes que buscaba. Sin embargo, al llegar al lugar, varios hombres armados atacaron a tiros la camioneta en la que se movilizaban los investigadores de la Sijín. Aunque fue trasladado de urgencia a un centro asistencial de la zona, el intendente Pinilla falleció como consecuencia de, al menos, cuatro impactos de bala.



Tras el ataque, las autoridades desplegaron un operativo que permitió la captura de tres personas presuntamente involucradas en el crimen. Al respecto, el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, señaló que “rápidamente, la reacción policial permitió capturar a tres personas. Uno de los acompañantes del intendente reconoció a estas personas”.



La Plancha, la banda detrás del crimen

El oficial agregó que durante el procedimiento fueron incautadas tres armas de fuego: dos revólveres y un arma artesanal.

Según la investigación preliminar, los presuntos responsables pertenecerían al grupo delincuencial conocido como La Plancha, estructura criminal que opera en varios sectores de Ciudad Bolívar.

Luego del homicidio, decenas de uniformados se desplegaron en esta zona del sur de Bogotá y, en cuestión de minutos, ubicaron a los posibles responsables. Paralelamente, expertos del grupo de criminalística de la Fiscalía realizaron la inspección judicial del lugar y recopilaron imágenes de cámaras de seguridad con el fin de avanzar en la plena identificación de los autores del ataque.



Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió a las autoridades intensificar las acciones para capturar a todos los integrantes de la organización criminal. “Profundo dolor por el asesinato del Intendente Edilberto Pinilla Cárdenas, de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá. El intendente murió anoche tras un enfrentamiento en medio de la persecución a una peligrosa banda de traficantes de droga que opera en Ciudad Bolívar y que sería la responsable de tres homicidios. El General Cristancho se puso al frente de las operaciones de inmediato y la rápida reacción de la Policía ya permitió la captura de tres personas armadas, que estarían involucradas en el asesinato del intendente Pinilla Cárdenas. Mi solidaridad con la familia del Intendente Pinilla y con la Policía de Bogotá. La instrucción a la Policía es no descansar hasta capturar a todos los miembros de la banda responsables de este lamentable hecho”, indicó el alcalde.



Entre sus compañeros y amigos, el intendente Pinilla era reconocido como uno de los investigadores más destacados y experimentados de la institución. A lo largo de su trayectoria logró infiltrarse en organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en Bogotá, recopilando pruebas durante meses para desarticular al menos diez estructuras criminales y llevar a sus integrantes ante la justicia.



"Un policía ejemplar"

Sobre su hoja de vida, el general Cristancho destacó que el uniformado “tenía tres condecoraciones, seis menciones honorificas, 57 felicitaciones, 19 años en la Policía, cero sanciones, un policía ejemplar”. Sus allegados también lo recuerdan como un hombre de familia, un esposo dedicado y padre de un niño de 10 años, facetas que complementaron una carrera marcada por el compromiso con la lucha contra el crimen en la capital.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE CÉSAR CHAPARRO PINZÓN, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL