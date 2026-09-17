Brigitte Baptiste renuncia a la rectoría de la Universidad Ean tras siete años de gestión

La bióloga Brigitte Baptiste presentó su renuncia al cargo de rectora de la Universidad Ean, función que desempeñará oficialmente hasta el 30 de octubre de 2026. Así lo anunció este jueves esa institución en un comunicado, en el que anota que la decisión marca el cierre de un ciclo de siete años de liderazgo al frente de la institución y el inicio de una nueva etapa orientada a seguir fortaleciendo su proyecto educativo bajo la visión de su Sala General y Consejo Superior. Durante la dirección de Baptiste, destacó la Universidad Ean, se avanzó en la consolidación del emprendimiento y la sostenibilidad como pilares centrales de su propuesta de valor institucional. De igual forma, la rectoría promovió la ejecución de diversas iniciativas estratégicas para ampliar la comunidad estudiantil y robustecer la presencia regional de la universidad.



Entre los hitos más destacados de este periodo, la universidad cita la creación del programa Becas por Colombia, orientado a brindar nuevas oportunidades a jóvenes emprendedores; el fortalecimiento de las alianzas con el sector empresarial, con el fin de ampliar las oportunidades laborales y de desarrollo para estudiantes y egresados, y la evolución de la propuesta académica para responder a los desafíos sociales y económicos del país.

Tras hacer efectiva su salida de la rectoría, la universidad explicó que Brigitte Baptiste mantendrá su vínculo en calidad de Profesora Emérita. En esta nueva faceta, estará al frente de la cátedra "Ecología para el Emprendimiento", desde donde continuará aportando al diálogo sobre los retos contemporáneos en educación, sostenibilidad e innovación. Por su parte, la Universidad Ean expresó su agradecimiento por los siete años de dedicación de la rectora saliente y reafirmó su compromiso con la continuidad del proyecto educativo institucional.

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