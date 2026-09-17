Ellos son los expulsados de Medellín: la historia del falso sacerdote que bendecía carros por dinero

Un ciudadano venezolano que durante meses llamó la atención de conductores en Medellín por ofrecer supuestas bendiciones a vehículos en plena vía pública terminó expulsado de Colombia. El caso volvió a tomar fuerza luego de que el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, revelara que el hombre hacía parte de un grupo de 17 ciudadanos venezolanos que fueron expulsados recientemente tras ser identificados con antecedentes, anotaciones o requerimientos relacionados con distintos delitos.



El mandatario aseguró que entre las personas retornadas a Venezuela se encontraba el supuesto sacerdote que acostumbraba ubicarse en corredores viales de Medellín para solicitar dinero a conductores mientras utilizaba prendas religiosas. Según indicó, las autoridades determinaron que se trataba de un estafador y no de un integrante reconocido de la Iglesia católica. De acuerdo con la información entregada por Migración Colombia, el extranjero tiene 39 años y fue identificado como José Emanuel Torres, de nacionalidad venezolana. La entidad confirmó que se le aplicó una medida administrativa de expulsión después de verificar su situación migratoria y las conductas que venía desarrollando en la capital antioqueña.



¿Quién es el hombre que se hacía pasar por sacerdote en Medellín?

Las investigaciones adelantadas por las autoridades permitieron establecer que José Emanuel Torres se presentaba ante los conductores utilizando ornamentos religiosos para simular que pertenecía al clero. Su actividad consistía en acercarse a los vehículos, realizar supuestas bendiciones y solicitar dinero a cambio.

Las denuncias de ciudadanos fueron fundamentales para que las autoridades iniciaran verificaciones sobre su comportamiento. Según reportó Migración Colombia, la presencia constante del hombre en la avenida Regional, una de las vías más transitadas de Medellín, generaba afectaciones a la movilidad y quejas de conductores que consideraban inapropiada la actividad desarrollada en plena vía pública.

Antes de ser expulsado, el extranjero fue trasladado inicialmente al Centro de Traslado por Protección (CTP) de la Secretaría de Seguridad de Medellín. Posteriormente quedó a disposición de Migración Colombia, entidad que tomó la decisión administrativa de retirarlo del territorio nacional. La autoridad migratoria señaló que su función consiste en garantizar el orden migratorio y aplicar las medidas previstas por la ley cuando se detecten situaciones que puedan afectar la convivencia o el cumplimiento de las normas vigentes para los ciudadanos extranjeros en el país.



Uno de los elementos que llamó la atención de las autoridades fue que el caso no era nuevo. De acuerdo con los reportes oficiales, el ciudadano venezolano ya había sido identificado anteriormente en la Autopista Sur de Bogotá, donde realizaba actividades similares haciéndose pasar por sacerdote. Según la información recopilada por las autoridades migratorias, el hombre habría salido del país tras esos episodios, pero posteriormente regresó a Colombia y se instaló en Medellín, donde retomó la práctica utilizando nuevamente vestimentas religiosas para acercarse a conductores.



En reportes conocidos en semanas anteriores también se mencionó que las autoridades habían revisado antecedentes y anotaciones relacionadas con comportamientos que motivaron intervenciones previas por parte de organismos de seguridad y convivencia. El caso ganó notoriedad en redes sociales debido a videos en los que aparecía caminando entre vehículos mientras realizaba oraciones o bendiciones. Las imágenes provocaron debate entre usuarios que cuestionaban tanto la autenticidad de su condición religiosa como los efectos de su presencia sobre el tráfico vehicular.



La expulsión se produjo junto con otros ciudadanos venezolanos

La situación del falso sacerdote salió nuevamente a la luz luego del anuncio realizado por el alcalde Federico Gutiérrez, quien informó que 17 ciudadanos venezolanos fueron expulsados de Medellín y enviados a su país tras ser identificados por las autoridades. Según el mandatario, varios de los expulsados registraban antecedentes o anotaciones relacionadas con delitos como hurto, tráfico de estupefacientes, porte de armas blancas y participación en riñas. Además, aseguró que tres de ellos tenían requerimientos judiciales en Venezuela por procesos relacionados con hurto agravado, homicidio y secuestro.

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Gutiérrez afirmó que las autoridades continuarán desarrollando operativos conjuntos entre la administración distrital, la Policía Nacional y Migración Colombia para identificar a extranjeros que puedan ser objeto de medidas administrativas de expulsión conforme a la legislación vigente. Con la salida de José Emanuel Torres del país, concluye uno de los casos que más atención había generado en Medellín durante las últimas semanas, debido a la combinación de denuncias ciudadanas, afectaciones a la movilidad y el uso de símbolos religiosos para desarrollar una actividad que terminó bajo la lupa de las autoridades migratorias.

🚨Miren pues, los 17 ciudadanos venezolanos ya fueron expulsados de Medellín y ya están en su país, luego de ser identificados con antecedentes y anotaciones relacionados con delitos como hurto, estupefacientes, porte de armas blancas y riñas aquí en Medellín. Tres de ellos… pic.twitter.com/9KfssqcH7t — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 16, 2026

ÁNGELA URREA PARRA

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