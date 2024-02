Buscan desesperadamente a joven colombiano que se enlistó en el ejército de Ucrania

Brayan Stiven Cuevas, de 22 años, se enlistó en el ejército de Ucrania y su familia está viviendo un drama, ya que no saben nada de él desde hace varios días.



El joven, oriundo de Villavicencio, vivió en España durante varios meses antes de tomar esa decisión. Según sus familiares, él se comunicaba de forma constante, pero desde el 23 de enero de 2024 no lo volvió a hacer y su paradero es una incógnita.

Sandra Cárdenas, madre de Brayan, manifestó a BLU Radio que “él está desaparecido o fallecido, no sabemos. No nos dan noticias. Lo último que hablé con él fue que iba a estar bien. 'Voy a estar comunicándome contigo todos los días’, me dijo y así lo hacíamos constantemente”.

De acuerdo con información que un conocido de Cuevas le brindó a la familia, él habría muerto durante un ataque ruso. Sin embargo, su cuerpo aún no ha sido encontrado y la versión no ha sido confirmada.

Los padres del joven le pidieron al Gobierno nacional ayuda para tener información de su hijo y esperan conocer pronto su paradero.

“Nosotros lo único que le queremos pedir al Gobierno es que nos den una ayuda humanitaria, un permiso para poder llegar a ese país. Nosotros somos gente humilde, no tenemos recursos para llegar allá”, puntualizaron los familiares de Brayan Cuevas.