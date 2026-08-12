Cali mantiene la esperanza mientras continúa labores de rescate tras terremoto que sacudió el país

Cali, Valle del Cauca, fue la capital departamental más afectada por el fuerte terremoto de 7.4 registrado en la mañana del lunes 10 de agosto. La ciudad se encuentra en alerta roja y reporta una alta cantidad de personas fallecidas y heridas, mientras se mantiene la búsqueda y el rescate activo de personas atrapadas bajo los escombros.



De acuerdo con el último reporte de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), se han reportado hasta el momento 95 fallecidos, 999 personas heridas, 239 personas atrapadas y 87 personas rescatadas.

Asimismo, informaron que hay 180 personas desaparecidas, 93 viviendas averiadas, 56 estructuras colapsadas y 3 vías colapsadas. 48 horas después del temblor con epicentro en San José del Palmar, Chocó, que afectó gravemente varias zonas del suroccidente colombiano, el alcalde de Cali, Cali, hizo un nuevo reporte desde el Puesto de Mando Unificado (PMU).

"Caleños, a esta hora continuamos con el Puesto de Mando Unificado, actualizando las cifras con los reportes que nos entregan los organismos de socorro presentes en todos los puntos donde se adelantan labores de rescate. Seguimos articulando esfuerzos para continuar atendiendo esta emergencia y llevando la ayuda a quienes más la necesitan", escribió el mandatario de Cali en su cuenta de la red social X.



Colombia recibió este miércoles a los rescatistas mexicanos conocidos como los 'Topos Aztecas' quienes se sumarán para atender a las víctimas del terremoto. El anuncio fue realizado por Héctor Méndez, presidente y fundador de la organización, quien dentro de la brigada es conocido como el "Topo Mayor". A través de un comunicado, informó que el grupo de especialistas había sido movilizado para participar en las tareas de búsqueda e intervención en las zonas afectadas.



"Ya estamos aquí, en esta tierra hermana que tanto quiero y respeto. Hemos llegado listos para entregar el corazón, la experiencia y los brazos en cada labor que se nos presente. Nuestra misión siempre ha sido estar donde más se nos necesita, trabajando hombro a hombro con la comunidad y aprendiendo de la calidez de su gente. Gracias por la recepción y por el cariño de siempre. ¡A trabajar duro por ustedes!", expresó Méndez.

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