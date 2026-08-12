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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Murió Libardo Brochero, hombre que había sido rescatado de entre los escombros en Buenaventura

Murió Libardo Brochero, hombre que había sido rescatado de entre los escombros en Buenaventura

Libardo Brochero, hombre de 70 años, murió horas después de ser rescatado de entre los escombros en el barrio Rockefeller en Buenaventura, Valle del Cauca.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 12 de ago, 2026
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Murió Libardo Brochero, hombre que había sido rescatado de entre los escombros en Buenaventura
Libardo Brochero y su esposa Dilia Góngora son dos de las víctimas del terremoto.
Archivo

La familia de la víctima y la Secretaría de Salud de Buenaventura confirmó la muerte de Libardo Brochero, un hombre que había sido rescatado de entre los escombros en el barrio Rockefeller, en la ciudad vallecaucana.

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El hombre de 70 años murió horas después de ser rescatado. Brochero había sido sacado del lugar en el que se encontraba atrapado casi 30 horas después del terremoto de 7.4 que sacudió a Colombia en la mañana del lunes 10 de agosto.

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La esposa de Libardo Brochero, Dilia Góngora, también falleció por causa del fuerte temblor. El cuerpo sin vida de la mujer fue sacado de entre los escombros. La familia de la pareja confirmó la muerte de Brochero.

"Su partida deja un gran vacío en nuestros corazones, pero su amor, sus enseñanzas y los momentos compartidos vivirán por siempre en nuestra memoria. Gracias por su amor incondicional, su generosidad y su ejemplo de vida", se lee en una imagen compartida por familiares y amigos de la pareja.

"Descansen en la paz del Señor, en su luz y en su eterno amor. Su recuerdo será nuestra guía y su legado, nuestra fortaleza. 'Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque muera, vivirá', Juan 11:25. Los llevaremos siempre en el corazón. Hasta siempre, queridos Libardo y Dilia", agregaron.

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MATEO MEDINA ESCOBAR
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