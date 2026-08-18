Camión con ayudas humanitarias de Luis Alfonso fue atacado a tiros cuando iba a Chocó: esto se sabe

El cantante Luis Alfonso denunció en sus redes sociales que un camión que llevaba alimentos hacia el Chocó, como parte de una iniciativa de donaciones impulsada por él, fue blanco de un ataque armado mientras avanzaba por una carretera de Antioquia. El artista informó sobre lo ocurrido a través de sus redes sociales y explicó que el vehículo había salido del sector de La Macarena con destino al municipio de Unión Panamericana, en el departamento del Chocó. “Pasaba por acá a contarles que estoy muy aburrido, muy desanimado”, dijo en sus redes sociales cuando dio información sobre el atentado.

De acuerdo con su relato, el hecho ocurrió en jurisdicción de Ciudad Bolívar, Antioquia. Allí, varios hombres que se movilizaban en motocicletas habrían interceptado el vehículo con el propósito de apoderarse del camión y de los productos que transportaba. Los delincuentes habrían empleado la violencia para intentar robar la carga al disparar en reiteradas ocasiones.

El conductor logró escapar del ataque

Luis Alfonso aseguró que los agresores dispararon en varias oportunidades contra la cabina del vehículo. “Le pegaron 12 tiros a la cabina del camión”, afirmó el cantante, quien calificó el hecho como un intento de robo. Pese a los impactos, el conductor consiguió evadir a los hombres y continuar su recorrido hasta alcanzar un lugar seguro. El trabajador no sufrió heridas y, según la información entregada por el artista, se encuentra fuera de peligro y pudo escapar del atentado.



El cantante aprovechó el incidente para pedir mayores medidas de seguridad para quienes están movilizando donaciones hacia las zonas afectadas por la emergencia. “Les pido por favor que tengan mucho cuidado, no viajen de noche solitos por ahí con ayuditas. Pídanle acompañamiento a la Policía porque hay gente con mal corazón que quiere aprovechar la situación”, manifestó Luis Alfonso.

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El artista también llamó a las personas y organizaciones que están colaborando con los damnificados a solicitar acompañamiento de la Fuerza Pública cuando deban realizar este tipo de desplazamientos. “El angelito de la guarda lo acompañó, pudimos hacer la misión”.

A pesar del ataque, Luis Alfonso pidió que las donaciones no se detengan y que continúe el respaldo a las comunidades afectadas por el terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto. La emergencia ha generado una amplia movilización de alimentos, elementos de primera necesidad y otros suministros hacia las poblaciones damnificadas en el occidente del país.

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Según el balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte a las 6:30 de la mañana del 18 de agosto, el terremoto deja 304 personas fallecidas y 4.548 heridas. El mismo reporte contabilizaba 132.342 viviendas averiadas y más de 29.000 destruidas.

En medio de esta situación, el traslado de las ayudas se ha convertido en una de las tareas prioritarias para atender a las familias damnificadas. El ataque registrado en Antioquia evidencia, además, las dificultades de seguridad que pueden presentarse durante los recorridos de los vehículos encargados de llevar estos suministros.

María Paula Rodríguez Rozo

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