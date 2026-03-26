En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
ACCIDENTE FAC PUTUMAYO
NICOLÁS MADURO
FEMINICIDIO TRIPLE EN BOGOTÁ
GUERRA IRÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Noticias Caracol  / Hurto a vehículos

Hurto a vehículos

El robo de vehículos en Colombia se penaliza bajo el delito de hurto calificado y agravado (Arts. 239-241 C.P.), con penas de prisión que pueden oscilar entre 6 y 12 años (72 a 144 meses).

Publicidad

Publicidad

Publicidad