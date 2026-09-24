Murió Valentino Rodríguez, bebé que luchaba por su vida en Floridablanca: Nueva EPS se pronunció

Falleció Valentino Rodríguez, el niño cucuteño de un año y medio cuya historia conmovió a miles de colombianos durante las últimas semanas por la lucha que libraba contra una grave complicación de salud. El menor murió este 23 de septiembre en Floridablanca, Santander, después de permanecer bajo cuidados médicos especializados y enfrentar una delicada falla pulmonar que complicó aún más el tratamiento que recibía por una malformación vasolinfática en el lado derecho de su rostro.



Su caso se hizo conocido a nivel nacional luego de que familiares y amigos impulsaran una campaña para agilizar su acceso a tratamientos de alta complejidad. La historia de Valentino generó una amplia movilización ciudadana, especialmente después de que su madre hiciera reiterados llamados para lograr una atención especializada que le permitiera superar el crítico estado de salud que enfrentaba.



¿Qué enfermedad tenía Valentino, el pequeño que falleció en Floridablanca?

Durante los últimos meses, la familia del pequeño recorrió un complejo camino en busca de respuestas médicas. Desde su nacimiento, Valentino convivió con una condición poco frecuente que provocó el crecimiento progresivo de una malformación vascular en su rostro. Aunque inicialmente llevaba una vida relativamente normal, con el paso del tiempo la enfermedad comenzó a generar mayores riesgos para su salud, especialmente en su sistema respiratorio. Su madre, Maryuri Hernández, contó en varias ocasiones que durante más de un año enfrentaron dificultades para obtener un diagnóstico claro sobre la condición que afectaba al menor. Finalmente, especialistas determinaron que se trataba de una malformación vascular de tipo linfático, un hallazgo que permitió definir nuevas alternativas de tratamiento.

El estado de salud de Valentino se agravó luego de que fuera hospitalizado en la Clínica FOSCAL, donde comenzó a recibir atención especializada. Sin embargo, en medio de su tratamiento presentó una severa complicación pulmonar que deterioró rápidamente sus condiciones clínicas y obligó a los médicos a considerar medidas extraordinarias para intentar salvarle la vida. Ante la gravedad del panorama, los especialistas recomendaron gestionar su traslado a una institución con capacidad para ofrecer terapia ECMO, un sistema de soporte vital utilizado en pacientes que presentan fallas graves de los pulmones o del corazón. Este procedimiento permite oxigenar la sangre mediante una máquina externa mientras el organismo recibe soporte médico intensivo.

“Ayuden a Valentino”: claman por traslado para niño de Nueva EPS con grave problema pulmonar; necesitaría terapia ECMO @AnaVesga_G @ABDELAESPRIELLA



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La solicitud derivó en una campaña pública impulsada por sus familiares, quienes pidieron acelerar todos los trámites necesarios para que el niño pudiera acceder a la tecnología médica requerida. El caso despertó solidaridad en diferentes regiones del país y cientos de personas se sumaron a cadenas de oración y mensajes de apoyo para la familia.



Después de varias gestiones, Valentino fue trasladado a la Fundación Cardiovascular de Colombia, donde recibió atención especializada y fue sometido a procedimientos orientados a estabilizar su estado de salud. Durante algunos días, la familia recibió noticias alentadoras sobre su evolución e incluso se reportaron algunos signos positivos en su recuperación. Esas señales devolvieron la esperanza a sus seres queridos, que se aferraban a la posibilidad de que el menor lograra superar la compleja situación médica que enfrentaba. No obstante, el cuadro clínico continuó siendo extremadamente delicado debido a las afectaciones pulmonares asociadas a su condición.



Pese a los esfuerzos del personal médico, a los tratamientos implementados y al acompañamiento constante de especialistas, el organismo del pequeño no respondió de la manera esperada. Finalmente, en las últimas horas se confirmó su fallecimiento, una noticia que causó profundo dolor entre quienes habían seguido de cerca su historia.



Nueva EPS se pronunció sobre muerte de Valentino

Tras conocerse la muerte de Valentino, diversas expresiones de solidaridad comenzaron a multiplicarse en redes sociales. Ciudadanos, organizaciones y personas que acompañaron virtualmente el proceso enviaron mensajes de apoyo a los padres del menor, quienes nunca dejaron de buscar alternativas para intentar salvar la vida de su hijo. Por su parte, Nueva EPS expresó públicamente sus condolencias a la familia y señaló que realizó seguimiento permanente al caso, además de adelantar las gestiones necesarias para garantizar los servicios médicos requeridos durante el proceso de atención.

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La partida de Valentino deja una profunda huella entre quienes conocieron su historia. Su nombre se convirtió en símbolo de lucha y esperanza para cientos de personas que acompañaron a distancia la batalla que enfrentó durante sus primeros meses de vida. Hoy, tanto en Cúcuta como en Santander, familiares, amigos y ciudadanos lamentan la muerte de un niño cuya fortaleza logró conmover a todo un país.

ÁNGELA URREA PARRA

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