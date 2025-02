Capturan en Cúcuta a señalados asesinos del pastor Marlon Lora y su familia en Aguachica, Cesar

Este jueves 27 de febrero se conoció que en la ciudad de Cúcuta fueron capturados los presuntos homicidas del pastor Marlon Lora y su familia, quienes fueron asesinados en Aguachica, Cesar.

El asesinato del pastor Marlon Lora y su familia en Aguachica, Cesar, fue un trágico suceso que conmocionó a la comunidad local y al país entero. El 29 de diciembre de 2024, Marlon Lora, su esposa Yurlay Rincón y sus hijos Ángela y Santiago Lora Rincón, se encontraban almorzando en un restaurante del centro de Aguachica cuando fueron atacados por sicarios.

Noticias Caracol conoció que en total son cuatro los capturados por esta masacre. Los señalados responsables son el coordinador del crimen, el coordinador logístico, el sicario y el conductor de la motocicleta.

Se espera que en las próximas horas, el general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional, entregue detalles de esta operación.

Hasta el momento, se conoce que el proceso de judicialización se llevará a cabo en la ciudad de Cúcuta. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que los capturados sean llevados hasta la ciudad de Bogotá para continuar con las diligencias.

¿Cómo ocurrió la masacre en Aguachica?

Uno de los asesinos, que se movilizaba en una motocicleta, ingresó al restaurante y disparó directamente a los miembros de la familia Lora Rincón. El ataque fue rápido y letal, dejando a tres de los integrantes de la familia muertos en el lugar, mientras que Santiago, el hijo menor, agonizó hasta llegar al hospital, donde finalmente falleció.

Ángela Lora y su papá, el pastor Marlon Lora - Instagram: @angelalora08

¿Quién mandó a matar a la familia del pastor Lora?

Las investigaciones revelaron que el asesinato del pastor Marlon Lora y su familia habría sido orquestado por Zaida Andrea Sánchez Polanco, conocida como alias La Diabla, una peligrosa criminal, quien también habría mandado a asesinar a su esposo, Alexander González Pérez, alias El Calvo.

Alias La Diabla habría tendido una trampa al pastor Lora antes de la masacre, posiblemente relacionada con actividades criminales en las que estaba involucrada.

Marlon Lora y su esposa eran pastores de la Iglesia Evangélica Príncipe de Paz. Ángela, la hija mayor, era comunicadora social y trabajaba en la empresa de servicios públicos de Aguachica, mientras que Santiago aún estaba en el colegio.

Noticias Caracol - Redes sociales

¿Por qué mataron a la familia Lora en Aguachica?

En relación con los motivos detrás del asesinato del pastor Lora y su familia, el periodista Jacobo Solano expresó en Noticias Caracol que “hay diferentes teorías. Lo extraño es que ni la Fiscalía ni la Policía han dado resultados en este caso. Pareciera que no quisieran dar resultaros y buscaran enfriar el tema porque aquí lo que hay es un ajuste de cuentas. Se habla de una confusión, de que la familia Marlon Lora estaba en el lugar equivocado”.

Sobre la presunta equivocación que desembocó en la masacre de esta familia, para el comunicador “esto no tiene sentido porque primero no asesinan a cuatro personas sin preguntar y La Diabla, que estaba en el lugar de los hechos, tenía unas características muy puntuales que era su cabello rubio. Entonces, cuando alguien contrata a un sicario le da unas especificaciones y este no va a escoger en el lugar, sino que va a la fija”.

Según el periodista Jacobo Solano, había una conexión entre el pastor Marlon Lora y el narcotraficante Alexander González, alias El Calvo, quien fue pareja de La Diabla. Esta relación, en palabras del comunicador, “era muy cercana. Lora era su asesor espiritual. Además, el pastor llegó desprevenido a ese lugar donde asistían todos los domingos, porque es a dos cuadras de la iglesia. Lo siguieron y parece que le tendieron una trampa”.

Noticias Caracol

La presencia de Zaida Andrea Sánchez en el restaurante donde mataron a la familia del pastor Lora, dijo Solano, “no es casual. Ella pensó que con señalar al pastor y a la familia no iba a tener tanta trascendencia como tuvo a nivel nacional. Además, cuando a ella la identifican en redes sociales dentro del restaurante, ahí es donde entendió la dimensión del tema en el que se metió. Entonces, escapó de Aguachica, se refugió en donde unos familiares y es cuando estalló este asunto”.

El periodista indicó que alias La Diabla “cambiaba su aspecto, se disfrazaba, tenía muchas identidades, era una mujer que se movía muy bien en el bajo mundo, pero, además, el sicario al primero que impactó fue al pastor y luego impactó a la mujer del pastor. Los hijos del pastor trataron de moverse, pero luego les dispararon. Entonces, el tema de la confusión lo quiso inicialmente mostrar la alcaldesa de Aguachica”.

Finalmente, Jacobo Solano recalcó que lo sucedido con la familia del pastor Marlon Lora “fue un ajuste de cuentas, de dineros y La Diabla estaba en todo este cuento. El tema es de colocación de dinero, también se habla de una droga que se perdió y de un dinero muy grande que tienen ubicado en diferentes iglesias religiosas de la zona”.

