Reabren iglesia de familia Lora, víctima de masacre en Aguachica: "Seguiremos legado"

El pasado 29 de diciembre ocurrió la masacre del pastor Marlon Lora y su familia , en el municipio de Aguachica, Cesar. El religioso se encontraba con su esposa, Yurlay Rincón, y sus dos hijos, Ángela Natalia Lora y Santiago Lora, en un restaurante, cuando sicarios en motocicleta llegaron hasta el lugar y los asesinaron.

Detrás de la masacre de esta familia estaría Zaida Andrea Sánchez , alias La Diabla, quien fue asesinada el 23 de enero de 2025 en la ciudad de Medellín por sicarios. Esta mujer, según primeras versiones, sería la persona que confundieron con la hija del pastor Lora, en hechos que terminaron con la muerte de esa familia.

Si bien las razones por las cuales mataron al pastor Marlon Lora y su familia continúan siendo todo un misterio, las autoridades investigan si alias La Diabla mandó a cometer este crimen. Además, se supo que esta mujer habría estado al interior del restaurante el día que ocurrió el crimen.

(Lea también: Perfil de La Diabla y qué relación tuvo con la masacre de la familia del pastor Lora, en Aguachica)

Publicidad

Así reabrieron la iglesia de la familia Lora

En los últimos días se conoció que la iglesia que dirigía la familia Lora, el templo Príncipe de Paz, fue reabierto para los feligreses que hacen parte de esta comunidad religiosa.

A través de un video compartido desde redes sociales, uno de los feligreses dijo: “Queridos hermanos, bienvenidos. Quiero decir que hoy estamos reformando lo que es la obra de Dios y el aseo al templo. Aquí estamos con las hermanas y algunos miembros de la iglesia. Lo que Marlon Lora nos enseñó a nosotros es que no nos detuviéramos y que siguiéramos adelante con el legado”.

Publicidad

Otra integrante de la iglesia de la familia Lora indicó que “aquí estamos con los hermanos de nuevo en casa. Queremos seguir llevando el legado que nuestros pastores nos dejaron. Por ende, queremos seguir honrando de esta manera, como lo hacían ellos. Lo más importante es mantenernos firmes, como siempre nos lo decían, a pesar de las circunstancias”.

¿Por qué mataron al pastor Marlon Lora y su familia?

En cuanto a las razones por la que sicarios mataron al pastor Lora y su familia, el periodista Jacobo Solano afirmó en Noticias Caracol que “hay diferentes teorías. Lo extraño es que ni la Fiscalía ni la Policía han dado resultados en este caso. Pareciera que no quisieran dar resultaros y buscaran enfriar el tema porque aquí lo que hay es un ajuste de cuentas. Se habla de una confusión, de que la familia Marlon Lora estaba en el lugar equivocado”.

Sobre la presunta equivocación que terminó con la masacre de esta familia, para el comunicador “esto no tiene sentido porque primero no asesinan a cuatro personas sin preguntar y La Diabla, que estaba en el lugar de los hechos, tenía unas características muy puntuales que era su cabello rubio. Entonces, cuando alguien contrata a un sicario le da unas especificaciones y este no va a escoger en el lugar, sino que va a la fija”.

De acuerdo con el periodista Jacobo Solano, existía una relación entre el pastor Marlon Lora y el narcotraficante Alexander González, alias El Calvo, quien fue pareja de La Diabla. Esta relación, según el comunicador, “era muy cercana. Lora era su asesor espiritual. Además, el pastor llegó desprevenido a ese lugar donde asistían todos los domingos, porque es a dos cuadras de la iglesia. Lo siguieron y parece que le tendieron una trampa”.

Familia Lora, asesinada en Aguachica - Redes sociales

Publicidad

(Lea también: Investigan si un policía tuvo que ver con masacre de familia Lora Rincón en Aguachica, Cesar)

Alias La Diabla estaba en el restaurante donde mataron a la familia Lora

La presencia de Zaida Andrea Sánchez en el restaurante donde mataron a la familia del pastor Lora, dijo Solano, “no es casual. Ella pensó que con señalar al pastor y a la familia no iba a tener tanta trascendencia como tuvo a nivel nacional. Además, cuando a ella la identifican en redes sociales dentro del restaurante, ahí es donde entendió la dimensión del tema en el que se metió. Entonces, escapó de Aguachica, se refugió en donde unos familiares y es cuando estalló este asunto”.

Publicidad

El periodista indicó que alias La Diabla “cambiaba su aspecto, se disfrazaba, tenía muchas identidades, era una mujer que se movía muy bien en el bajo mundo, pero, además, el sicario al primero que impactó fue al pastor y luego impactó a la mujer del pastor. Los hijos del pastor trataron de moverse, pero luego les dispararon. Entonces, el tema de la confusión lo quiso inicialmente mostrar la alcaldesa de Aguachica”.

Finalmente Jacobo Solano recalcó que lo sucedido con la familia del pastor Marlon Lora “fue un ajuste de cuentas, de dineros y La Diabla estaba en todo este cuento. El tema es de colocación de dinero, también se habla de una droga que se perdió y de un dinero muy grande que tienen ubicado en diferentes iglesias religiosas de la zona”.

CAMILO ROJAS

PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo