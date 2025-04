¿Carlos Lehder secuestró a uno de los integrantes de Los Beatles? Esto dijo el excapo

El regreso de Carlos Lehder a Colombia causó revuelo, pues es recordado como uno de los excapos del Cartel de Medellín. Apasionado por la música, de gustos excéntricos y en algún momento con mucho poder y dinero, cayó en manos de la ley y tuvo que pasar más de 30 años en una cárcel estadounidense.

Tras décadas sin pisar suelo colombiano, el pasado 28 de marzo de 2025 llegó al Aeropuerto El Dorado de Bogotá. Su entrada no fue del todo tranquila, puesto que fue detenido en el terminal y puesto a disposición de las autoridades tras ser solicitado por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Ese fin de semana lo pasó en las instalaciones de la Dijín, sin embargo, el lunes 31 de marzo se ordenó que quedara en libertad, ya que la condena de 24 años que le fue impuesta había precluido.

Carlos Lehder fue liberado tras ser capturado a su llegada a Colombia Foto: Noticias Caracol

¿Carlos Lehder secuestró a un miembro de Los Beatles?

El armenio de ascendencia alemana se fue para Estados Unidos cuando tenía 15 años. En diálogo con Caracol Radio, hoy con 75 años de edad, afirmó que vivir su juventud en dicho país hizo que adoptara mucha de su cultura musical, desarrollando una fuerte afinidad por cantantes norteamericanos e ingleses."John Lennon sí era mi ídolo y continúa siéndolo", dijo el exprivado de la libertad.

Publicidad

Durante sus años de apogeo dentro de las estructuras criminales, utilizó el Cayo Norma, una pequeña isla en las Bahamas que fue de su propiedad, como un centro clave para el transporte de estupefacientes hacia Estados Unidos. Con relación a este territorio hay muchos mitos, entre ellos que sirvió para retener a Ringo Starr, músico que hizo pate de la agrupación Los Beatles.

Frente a este episodio, Lehder desmintió entre risas que hubiera secuestrado al músico. "En esa era de mi apogeo con mi isla en las Bahamas, nunca tuve acceso a estos grandes músicos. Yo entiendo que un músico del conjunto Rolling Stones (Ron Wood), no Ringo Starr, por alguna razón se inventó esa fábula", declaró.

Publicidad

Durante la conversación también señaló que sí era un aficionado a estas bandas y que, en ese momento, si hubiera podido darles la mano para saludarlos, posiblemente no se la "hubiera lavado en dos o tres días de la dicha".



"No se involucren en el narcotráfico": Lehder

Carlos Lehder fue el primer narcotraficante colombiano extraditado a Estados Unidos. Su experiencia en prisión fue severa, ya que su hija, Mónica Lehder , le dijo a Los Informantes en 2015 cómo era la vida del antiguo capo de la droga en la cárcel.

"En esa época mi papá estaba en Marion que sigue siendo la prisión de máxima seguridad en los Estados Unidos, donde lo tenían seis pisos bajo tierra, entonces lo tenían aislado totalmente y la comunicación telefónica era muy poca”, comentó Mónica, quien dijo que de lo que una vez había sido un imperio lleno de lujos, hoy no quedaba más que la tragedia, el dolor y la ausencia.

Tras su liberación fue enviado a Alemania, puesto que también tiene dicha ciudadanía. En 2025 regreso a Colombia, donde fue detenido y posteriormente liberado.

En recientes declaraciones, el colombo-alemán fue claro en su mensaje de que el crimen no paga. "Le pido a los jóvenes colombianos que no se involucren en el narcotráfico, que miren mi experiencia, de toda la inmensa fortuna que tenía el Gobierno colombiano, correctamente, confiscó todas mis propiedades (...) No consuman drogas, el cerebro es el templo del cuerpo".

Publicidad

Conozca más de la historia de Carlos Lehder en La Clave, de Juan Roberto Vargas para Noticias Caracol En Vivo:

MANUELA HERNÁNDEZ PERDOMO

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mhernanp@caracoltv.com.co