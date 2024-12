Caso Juan Felipe Rincón: giros en investigación por asesinato del hijo del inspector de la Policía

¿Quién lo mató? La justicia sigue sin resolver la pregunta fundamental sobre elasesinato de Juan Felipe Rincón , el hijo del inspector de la Policía, general William Rincón. Noticias Caracol hace un recuento del caso y las inquietudes que persisten, especialmente luego de que un juez dejara en libertad a Andrés Camilo Sotelo, quien era considerado por la Fiscalía como el principal sospechoso.

La víctima murió el domingo 24 de noviembre en el barrio Quiroga, sur de Bogotá, luego de que supuestamente se citara con una niña y llegara en compañía de otra menor de edad. En medio de una confusa riña con familiares de una de las infantes, recibió un disparo. Según testigos, quien activó el arma fue Sergio Rico, escolta del joven.

¿Por qué quedó en libertad Andrés Camilo Sotelo?



El lunes 2 de diciembre, el juez 76 con función de garantías decidió no dictar medida de aseguramiento contra Sotelo, quien había sido capturado por el asesinato de Juan Felipe Rincón, de 21 años. Consideró el jurista que la Fiscalía General de la Nación no logró demostrar que el sospechoso fuera el responsable de la tragedia.

El juez concluyó que la única arma de las dos incautadas por el crimen que era apta para disparar le pertenecía a Sergio Rico. Se trata de una Sig Sauer modelo SP2022, calibre 9 milímetros. “La pistola Sig Sauer es apta para disparar. El proveedor se encontró en buen estado de funcionamiento, tiene una capacidad para alojar 15 cartuchos calibre 9 milímetros. Tanto la pistola como el proveedor son aptos”, sostuvo.

De acuerdo con el juez, el arma del guardaespaldas “es potente, está entre las mejores armas de 9 milímetros en el mundo y tiene unas características especiales. Esa pistola Sig Sauer tiene unos componentes en su cañón que son unas estrías que, al momento de dispararse, el proyectil sale con una potencia que es a través de la conducción de una pólvora especial que tienen las vainillas y que al momento de salir coge una velocidad, de acuerdo con esas estrías para producir el daño que se debe producir. O sea, es letal”.

Juan Felipe Rincón y Andrés Camilo Sotelo. Archivo particular

¿El disparo salió del arma del escolta de Juan Felipe Rincón?

El representante de la justicia especificó que “la única arma apta para disparar era la Sig Sauer y que, frente al arma que portaba al momento de los hechos Andrés Camilo Sotelo, se puede determinar que no era apta para disparar, contrario a la Sig Sauer”.

En esa línea, el juez determinó que “si el arma que poseía (Sotelo) no tenía la capacidad y no era apta para disparar, podemos decir que la inferencia razonable de autoría se desvanece”.

El jurista fue más allá e hizo referencia al delito de porte ilegal de armas, por el que también imputaron a Andrés Camilo: “En el archivo de balística dice que es un arma CO2. No es un arma de fuego”.

Finalmente, el juez recalcó que la que mató a Juan Felipe Rincón fue un arma potente: “No estoy hablando de responsabilidades, pero la única arma apta para disparar era la Sig Sauer”.

“No hay posibilidad de que mi cliente haya disparado un arma de fuego”

Por su parte, Saúl León, abogado de Andrés Camilo Sotelo, explicó que “el juez, luego de analizar todo el caudal probatorio que la Fiscalía General de la Nación entregó, pues, a partir de esas mismas pruebas, desestimó la necesidad de poner una medida de aseguramiento por cuanto carecía de soporte. Son varios los testigos que han señalado de forma directa e indirecta que fue el escolta que presuntamente disparó y acabó con la vida del joven”.

Una de las testigos sostuvo en Blu Radio que "lo que pasó es que el hijo del general, al parecer, estaba hablando con dos menores de edad, una de 15 y una de 8 años. Un familiar de la menor de 8 años se dio cuenta de las conversaciones y lo que decidimos hacer fue citarlo al punto, en el Quiroga, para confrontarlo sobre los hechos y entregarlo a las autoridades".

De acuerdo con su versión, se desató una pelea en la que el guardaespaldas de Juan Felipe Rincón usó su arma de fuego. "Cuando él llegó, se generó una riña, una confusión, ya que el escolta lo que hizo fue empezar a amedrentarnos a todos con el arma. Empezó a dispararnos a todos. En medio de esa balacera, él hirió de gravedad al hijo del general".

Añadió que "en medio de esa balacera resultaron dos personas gravemente heridas, las cuales ahorita están en el hospital y las están acusando por algo que no fue así. Lo único que yo deseo es que todo salga a la luz y que salga culpable el que realmente cometió esto, ya que la única persona que accionó el arma de fuego, porque soy testigo, fue el escolta".

Juan Felipe Rincón y su mamá, Dina Morales Redes sociales

Mamá de Juan Felipe Rincón defendió al escolta de su hijo

Dina Morales, en entrevista con Noticias Caracol en vivo, respaldó a Sergio Rico y desestimó la teoría de que él fue quien disparó el tiro que terminó por matar a Juan Felipe Rincón. "Mientras eso no se verifique, mientras esta parte probatoria sea cien por ciento establecida, para mí seguirá siendo una hipótesis y una mentira", manifestó.

Y argumentó que a su hijo le tendieron una "emboscada". "Si ellos (los familiares de la menor) dicen que lo querían confrontar, a mí me parece que eso es mentira, porque si yo voy a confrontar a alguien, por más rabia que tenga, no me voy armada. Mi hijo llegó solo. Habían tres tipos y dos mujeres. ¿Por qué necesitar un arma? No más uno solo se pudo haber encargado, porque mi hijo no peleaba. Mi hijo no tenía ninguna experiencia en defenderse, porque nunca había pasado por una situación de esas. Para mí todo esto es una mentira, a mi hijo le pusieron una trampa".

