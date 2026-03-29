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Colombianos víctimas de secuestro extorsivo en Ecuador fueron liberados tras operativo policial

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, anunció la liberación de cuatro ciudadanos colombianos que permanecían secuestrados desde el pasado 25 de marzo. Así lograron encontrarlos.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 29 de mar, 2026
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Colombianos víctimas de secuestro extorsivo en Ecuador fueron liberados tras operativo policial
Fueron liberados tras operativo policial -
Captura de pantalla

Cuatro colombianos que habían sido víctimas de secuestro extorsivo en Ecuador fueron liberados en las últimas horas, tras un operativo adelantado por unidades especializadas de la Policía de ese país. El procedimiento permitió además la captura de dos sospechosos, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes.

De acuerdo con la información oficial, el secuestro se registró el pasado 25 de marzo de 2026 en la provincia de El Oro, en el sur de Ecuador, una zona fronteriza con Perú. Las víctimas fueron retenidas por un grupo de delincuentes que exigían sumas de hasta 20.000 dólares, es decir más de 70 millones de pesos, a cambio de su liberación.

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La operación que permitió el rescate fue denominada “Libertad 361” y se desarrolló en la ciudad de Machala. En el despliegue participaron agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros y Extorsión (UNASE), en coordinación con el Grupo de Intervención y Rescate (GIR), quienes adelantaron labores de inteligencia y seguimiento tras recibir la denuncia del caso.

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El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó los resultados del operativo a través de un pronunciamiento público en su cuenta de X. Según indicó, las acciones permitieron ubicar el lugar donde permanecían retenidas las víctimas y proceder con su liberación. En el mismo procedimiento fueron aprehendidos dos ciudadanos ecuatorianos señalados de estar vinculados con el secuestro.

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Tras el rescate, los cuatro colombianos recibieron atención médica para verificar su estado de salud. Posteriormente, fueron entregados a sus familiares, mientras que los capturados quedaron bajo custodia de las autoridades judiciales, que avanzan en el proceso correspondiente para definir su situación legal.

Las autoridades ecuatorianas señalaron que el caso se originó a partir de la denuncia de un secuestro extorsivo, lo que activó los protocolos de reacción de las unidades especializadas. A partir de ese momento, se desplegaron acciones coordinadas que permitieron dar con el paradero de las víctimas en pocos días.

Conflicto armado en Ecuador

De acuerdo con EFE, este hecho ocurre en un contexto de seguridad complejo en Ecuador. Desde 2024, el país se encuentra bajo un estado de “conflicto armado interno”, declarado por el presidente Daniel Noboa, con el objetivo de intensificar las operaciones contra estructuras criminales a las que el Gobierno ha calificado como organizaciones terroristas.

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Pese a estas medidas, las autoridades han reconocido que persisten desafíos en materia de seguridad. Según cifras oficiales del Ministerio del Interior, el año 2025 cerró con un número elevado de homicidios, lo que refleja la presión que ejercen las bandas delictivas en distintas regiones del país.

En este escenario, los operativos contra delitos como el secuestro extorsivo se mantienen como una de las prioridades de las fuerzas de seguridad. La liberación de los cuatro ciudadanos colombianos se suma a las acciones que buscan contrarrestar este tipo de conductas y garantizar la protección de la población.

Por ahora, las autoridades continúan con las investigaciones para establecer todos los detalles del caso y determinar si existen más personas involucradas en el secuestro. Entretanto, reiteraron el llamado a denunciar este tipo de hechos de manera oportuna, con el fin de facilitar la respuesta institucional y avanzar en la judicialización de los responsables.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
CON INFORMACIÓN DE EFE
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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