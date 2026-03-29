Medicina Legal confirma que Iván Mordisco no se encuentra entre los cuerpos recuperados en Vaupés

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó este 29 de marzo de 2026 que alias Iván Mordisco no se encuentra entre los cuerpos analizados tras la operación militar adelantada en el departamento de Vaupés. La verificación se dio luego de culminar los estudios forenses a seis cadáveres trasladados a Bogotá, en el marco de las acciones de la Fuerza Pública en esa región del país.



De acuerdo con el comunicado oficial, los cuerpos ingresaron a las instalaciones de la entidad en la madrugada del 28 de marzo, hacia las 2:00 a.m., procedentes de San José del Guaviare. Según detalló la institución, se trataba de seis personas fallecidas, cuatro mujeres y dos hombres, relacionadas con operaciones militares ejecutadas en zonas de Amazonas y Guaviare.



Medicina legal identificó cuatro de los seis cuerpos recuperados

Para el análisis, el Instituto dispuso de tres equipos interdisciplinarios encargados de adelantar los procedimientos técnicos de identificación. Tras concluir los estudios, Medicina Legal informó que fue posible establecer la identidad de cuatro de los seis cuerpos examinados.

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Las personas identificadas corresponden a Orozco Viscue Ehisen Camilo, de 19 años; Valencia Claudia Yaneth, de 26 años; González Córdoba Angelin Andrea, de 18 años; y Rincón Becerra Yeiferson José, de 24 años. En contraste, los otros dos cuerpos, ambos de sexo femenino, no pudieron ser identificados mediante huellas dactilares, por lo que el proceso continúa en curso.

En el mismo pronunciamiento, la entidad precisó que se mantiene atenta a la llegada de familiares para avanzar en los procesos de verificación y entrega. Asimismo, reiteró que las labores de identificación se seguirán desarrollando “con todo el rigor técnico”.



Los resultados forenses descartan la presencia de Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como alias ‘Iván Mordisco’, entre las personas fallecidas en el operativo.



La operación militar en cuestión tuvo lugar el 25 de marzo de 2026 en el corregimiento de Pacoa, en el departamento de Vaupés. Según la información disponible, la ofensiva estuvo dirigida contra un campamento vinculado a estructuras cercanas a ‘Iván Mordisco’. En el desarrollo de la intervención, las autoridades reportaron la incautación de armamento, equipos tecnológicos, material de comunicaciones y otros elementos asociados a la logística del grupo.

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Los seis cuerpos recuperados en la zona fueron trasladados posteriormente a Bogotá para su respectivo análisis forense. Desde entonces, el proceso ha estado enfocado en determinar la identidad de las víctimas y establecer si entre ellas se encontraba el líder señalado.

Con la confirmación entregada por Medicina Legal, se mantiene la incertidumbre sobre el paradero de alias ‘Iván Mordisco’, mientras las autoridades continúan con los operativos en la región. Entretanto, el Instituto reiteró su disposición para continuar con los procedimientos pendientes, especialmente en lo relacionado con la identificación de los dos cuerpos que aún no han sido plenamente establecidos.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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Hcarrenb@caracoltv.com.co