Explosión en establecimiento del centro de Cali por presunta fuga de gas: una persona lesionada

Una explosión registrada en la madrugada de este domingo al interior de un restaurante en el centro de Cali dejó como saldo una mujer lesionada y afectaciones en al menos tres locales comerciales. Las autoridades investigan las causas del incidente, que de manera preliminar estaría relacionado con una posible fuga de gas en la cocina del establecimiento.



La emergencia ocurrió en el barrio San Pedro, específicamente en el sector de la carrera 3 con calle 8, donde funciona un edificio de seis niveles. De acuerdo con la información inicial, la explosión se habría originado dentro de una cafetería o restaurante ubicado en el inmueble.

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El incidente derivó en un incendio que fue atendido por unidades del Cuerpo de Bomberos de Cali, quienes acudieron al sitio tras recibir el reporte de la emergencia. Para controlar la situación, la entidad desplegó dos máquinas extintoras con ocho unidades, una máquina de altura con dos unidades adicionales y una ambulancia con personal paramédico.

Según los reportes preliminares, la explosión generó daños no solo en el restaurante donde se habría originado el fuego, sino también en otros dos locales cercanos: una papelería y un establecimiento que, al momento de los hechos, se encontraba desocupado. Las afectaciones están siendo evaluadas por las autoridades competentes, que permanecen en el lugar adelantando las inspecciones técnicas.



En medio de la emergencia, la mujer afectada recibió atención médica en el sitio por parte del equipo de emergencias y fue trasladada posteriormente a un centro asistencial, sin que hasta el momento se conozcan detalles adicionales sobre la gravedad de sus heridas.



Las primeras hipótesis apuntan a que la conflagración se produjo tras la explosión de una pipa de gas al interior de la cocina del establecimiento comercial. Sin embargo, esta versión aún es materia de verificación por parte de los organismos encargados, que adelantan las investigaciones para establecer con precisión las causas del incidente.

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El hecho se registró en horas de la madrugada, lo que permitió una respuesta oportuna por parte de los equipos de emergencia y evitó una mayor afectación a personas que se encontraran en la zona. Aun así, las autoridades mantienen acordonada el área mientras continúan las labores de revisión estructural del edificio y de los locales comprometidos.

#Atención



Se registró una explosión al interior de un local comercial en el centro de #Cali el cual habría sido provocada por acumulación de gas en una pipa.



El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali atendió la emergencia en la carrera 3 con calle 8, barrio San Pedro.#Noticias pic.twitter.com/bzW4wzNAzr — Ya Celacanto (@YaCelacanto) March 29, 2026

Las autoridades recuerdan que, en caso de situaciones similares, la comunidad puede comunicarse de manera inmediata a las líneas de atención de emergencias como el 119, correspondiente a los bomberos, o al número único 123, disponibles las 24 horas del día para atender cualquier eventualidad.

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Por ahora, se espera un pronunciamiento oficial con mayores detalles sobre las causas de la explosión y el estado de las personas afectadas, mientras continúan las labores de inspección en el centro de Cali.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co