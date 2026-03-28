Auxiliar de vuelo Eric Gutiérrez, hallado en Antioquia, no murió por causas naturales

Este sábado 28 de marzo se confirmó que el cuerpo encontrado en una zona boscosa de Jericó, en Antioquia, era el de Eric Gutiérrez, auxiliar de vuelo de American Airlines desparecido en Medellín.

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El joven de 32 años era de nacionalidad salvadoreña y estadounidense y había sido reportado como desaparecido el 22 de marzo.



La última conversación con sus amigos

“El sábado por la tarde-noche me dijo que ya iba a llegar a Medellín, que estaba intentando salir con sus compañeros de vuelo, yo le dije ‘okay, claro’. Yo me fui a dormir y desde ese sábado fue la última conversación que tuve con él,” le contó Ernesto Carranza, amigo de Eric Gutiérrez, a Noticias Caracol.

Por su parte, Sharom Gil, también amiga del auxiliar de vuelo, reveló que “la última vez que en la ubicación de su teléfono pudimos verla, ya no nos estaba contestando el teléfono, ni contestaba los mensajes ni las llamadas. Entonces eso sí fue alerta”.



Aseguró que “no estaba cerca del hotel donde se estaba quedando”.



En uno de los últimos videos de los que se tiene registro del extranjero, fue grabado cantando en un bar un tema que sonaba. Se sabe que habría salido con una de sus amigas a tomarse algo, pero horas después ella apareció sola y desorientada.

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“Ella está bien en lo que se puede decir. Está angustiada también. Ella también fue víctima de lo que le pasó”, comentó Sharom, aunque aún no se ha establecido qué pudo ocurrir con Eric Gutiérrez y su acompañante. (Lea también: Uno de los hermanos imputados en caso de Diana Ospina es el conductor del taxi que la recogió)

La comunidad de Jericó fue la que se percató de la presencia del cuerpo y dio aviso a las autoridades. Fue trasladado a Medicina Legal de Medellín, en donde horas después se confirmó que era el auxiliar de vuelo desaparecido.

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“Debe haber justicia y justicia pronto, y de eso nosotros nos vamos a encargar. Ayer 27 de marzo fue hallado un cuerpo sin vida en zona rural del corregimiento de Puente Iglesias, con características similares a las de Eric. De inmediato se coordinó su traslado a Medicina Legal en la ciudad de Medellín, y en la mañana de hoy se obtuvieron las huellas dactilares gracias a la articulación con FBI y se cotejaron de manera técnica, y se confirmó infortunadamente su identidad”, detalló Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín.

“Hemos brindado acompañamiento jurídico y psicosocial a su padre Federico, quien se encuentra en la ciudad. Y avanzamos en los trámites para la entrega del cuerpo y su repatriación de la mano de Medicina Legal, también de la embajada, la misma aerolínea, la Fiscalía y la funeraria. Estamos concentrando todos los esfuerzos y todas las capacidades institucionales para esclarecer este caso lo más rápido posible”.

Noticias Caracol conoció el acta de defunción del auxiliar de vuelo, donde se confirmó que Eric Gutiérrez no falleció por causas naturales.

La Alcaldía de Medellín, junto con la Embajada de Estados Unidos, trabaja para esclarecer las causas de esta muerte y dar con el paradero de los responsables de lo que ahora se investigaría como un crimen.

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