Abogado de Diana Ospina confía en que haya más capturados por secuestro y robo de la mujer en Bogotá

Andrés Felipe Peláez, abogado de Diana Ospina, dialogó con Noticias Caracol en vivo sobre los dos hermanos capturados por el secuestro y hurto a la mujer en Bogotá, perpetrado el 22 de febrero. (Lea también: A la cárcel los hermanos señalados de secuestrar y robar a Diana Ospina en Bogotá)

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Se trata de Juan Pablo Gómez, quien conducía el taxi que tomó la víctima, y Diego Armando Gómez. Ambos aceptaron cargos y fueron enviados a prisión.

“Diana recibe esta noticia con optimismo, por supuesto, pero también como lo hemos dicho antes en redes sociales, con mucha cautela. Esto no deja de ser un suceso muy difícil para ella en su experiencia. Es simplemente un paso hacia la justicia y tenemos que seguir en esa senda”, manifestó el abogado Peláez.



¿Qué falta en el proceso contra los hermanos que asaltaron a Diana Ospina?

El representante de la víctima recalcó las secuelas emocionales que está viviendo su cliente.



“Piensa que tú estás privada de la libertad durante más de 40 horas a merced de unas terceras personas que evidentemente no conoces, que son muy agresivos, que tienen un propósito económico, que estamos envueltos en una realidad social tan difícil, de tanta inseguridad, en donde conoces unos casos tan escabrosos, tan escalofriantes, que tú evidentemente no sabes cuál va a ser tu suerte. Luego resulta que tu suerte fue buena, como le pasó enhorabuena a Diana, porque creo yo que fue una mujer muy valiente al enfrentar estos hechos, pero eso no hace que la situación tan traumática haya cesado. Yo creo que las secuelas a nivel psicológico son muchas. La sensación de inseguridad, pienso yo que si la tenemos todos los ciudadanos, imagínate una persona que haya sido víctima de estos hechos tan terribles”, explicó. (Lea también: Diana Ospina, víctima de secuestro extorsivo en Bogotá, rompe el silencio: “Un día a la vez”)



Esta recuperación psicológica también va de la mano con la justicia que haya en el caso de Diana Ospina “y por supuesto que insistimos que comprendamos todos que esto es solo el inicio de este proceso y que tienen que venir más capturados por estos hechos”.

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Lo anterior, por lo relatado por la fiscal, que habló no solo del conductor y su hermano, también de otro sujeto que se subió al taxi en el que se transportaba la víctima, sumado a la persona que manejaba el otro vehículo de servicio público en el que llegaron los secuestradores.

El abogado Peláez descartó que a Diana Ospina la hubieran seguido con anterioridad. “No creo que haya particularmente un seguimiento, sino que más bien creo que fue producto de la exposición normal en la que ella estaba este día en este establecimiento y que como pudo haber sido ella, lamentablemente podía haber sido cualquier otra persona”.

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Sobre si los hermanos Gómez son los cabecillas de una banda, el jurista indicó que “no puedo decirte con certeza si uno de ellos es el líder o no de una organización criminal. Lo que sí puedo decirte es que, según lo que la Fiscalía relató en las audiencias que ustedes conocieron, de alguna manera se pudo ver un actuar muy articulado entre quienes estaban en los dos vehículos taxi y, por supuesto, terceras personas que no se ven en los videos, porque esto fue un actuar premeditado”.

“De allí que la propia Fiscalía y que nosotros como representantes de víctimas dijéramos ‘es que esto le pudo haber pasado a cualquier persona’. No puedo decirte con certeza si estamos hablando o no del líder de una gran organización o los líderes de una gran organización. Lo que sí te puedo decir es que son dos personas que están muy articuladas a ese esquema, que no trabajan solas, que requieren la colaboración de terceras personas, que incluso no solo en el momento en donde ellos están presentes, sino en remoto están prestando su colaboración para que se pueda consumar el ilícito, por ejemplo, obteniendo los recursos”, precisó.

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