Así se dieron cuenta los amigos de Diana Ospina de los movimientos bancarios durante el secuestro

Nuevos detalles del caso de Diana Ospina, víctima de secuestro y hurto bajo la modalidad de paseo millonario en Bogotá, revelan cómo su círculo cercano logró advertir movimientos irregulares en sus cuentas bancarias mientras ella permanecía retenida. La información se conoció durante las audiencias judiciales en las que fueron procesados los responsables del hecho.



De acuerdo con lo expuesto por la fiscal del caso, fueron los amigos de la víctima quienes, al no tener noticias de su paradero, decidieron revisar sus dispositivos y cuentas personales, lo que permitió evidenciar transacciones sospechosas realizadas sin su autorización.

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Según el audio de la fiscal, el acceso a la información se produjo en la mañana del domingo luego de su desaparición. “Ingresan al computador hacia las 11:25 de la mañana del 22 de febrero del año en curso. Ingresan a los correos Outlook y Gmail, y al WhatsApp, en los cuales ya estaban sesiones iniciadas”, relató la fiscal ante el despacho judicial.

Esta circunstancia facilitó la revisión de los movimientos financieros. En uno de los correos electrónicos, los allegados encontraron indicios clave que encendieron las alertas. “En el correo Hotmail encontró, en la papelera de reciclaje, transacciones de bancos eliminadas”, explicó la funcionaria, lo que generó sospechas sobre un posible intento de ocultar los movimientos.



Ante esta situación, los amigos de Diana Ospina decidieron conservar la evidencia. “Envió esos comprobantes a su correo personal para tener el soporte”, agregó la fiscal, en referencia a las acciones que permitieron documentar lo ocurrido y posteriormente aportar elementos a la investigación.



La revisión no se limitó a los correos electrónicos. De acuerdo con la información presentada, también se accedió a herramientas vinculadas al dispositivo móvil de la víctima. “Adicional, ingresan al portal, encuentra su teléfono Google y observa que el teléfono está prendido con el 30% de batería, pero con la localización apagada y el histórico de ubicación Timeline apagado”, indicó la fiscal, lo que evidenció que el equipo seguía activo, aunque sin posibilidad de rastreo en tiempo real.

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“Sin embargo, observa que aún llegan notificaciones de transferencias al correo”, añadió, lo que permitió seguir el rastro de las operaciones financieras que se estaban ejecutando durante el tiempo en que la mujer permanecía retenida.

Durante la diligencia, también se abordó el monto aproximado de los recursos sustraídos. Al respecto, se dejó constancia de que “alrededor de 40 millones de pesos” habrían sido retirados o transferidos desde las cuentas de la víctima, en medio de las presiones ejercidas por sus captores.



¿Cómo sucedió el secuestro extorsivo de Diana Ospina?

Estos hallazgos se enmarcan dentro de la investigación por el secuestro ocurrido entre el 21 y el 23 de febrero de 2026. Según la Fiscalía y los videos recopilados en la investigación, Diana Ospina abordó un taxi en el sector de Chapinero tras salir de un establecimiento nocturno, sin prever que sería víctima de un grupo de hombres que la retuvieron durante más de 40 horas.

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En el transcurso del secuestro, la víctima fue obligada a entregar información confidencial de sus productos financieros y a autorizar movimientos bancarios. Posteriormente, fue abandonada en una vía que comunica a Bogotá con el municipio de Choachí, desde donde logró pedir ayuda.



Los dos capturados por el caso se declararon culpables

Por estos hechos, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra los hermanos Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo, quienes aceptaron cargos por secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado.

La información recuperada por los amigos de la víctima se convirtió en un elemento relevante dentro del proceso judicial. Entretanto, las autoridades continúan avanzando en la investigación para esclarecer todos los detalles del caso y determinar si hay más personas involucradas.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co