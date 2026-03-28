Caso de embarazada atacada por sicario en La Guajira: investigan publicación en cuenta de alcalde

En Manaure, La Guajira, fue dada de alta la mujer que, en estado de embarazo, fue víctima de un ataque sicarial mientras se encontraba en su hogar. Mientras tanto, su bebé se encuentra aún bajo cuidados médicos.



En videos de cámaras de seguridad quedó registrado el momento del ataque en contra de la psicóloga del hospital de Uribia. En la grabación se observa cuando un hombre la atacó con un arma de fuego.

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Eli Meriño Palacio, esposo de la mujer embarazada atacada, habló con Noticias Caracol y mencionó que “temo por la seguridad, la seguridad de mi señora, de mis hermanos, de mi madre. Confío en Dios en que de esta salimos”.

Sobre las razones que pudieron motivar el ataque, Meriño dijo: “No sé por qué, en realidad. Mi madre, mi familia, somo bien criados. No somos gente de problemas”.



La mujer de 27 años, quien tenía ocho meses de embarazo, resultó con graves heridas en el cuero y estuvo a punto de perder a su hija.



En el hospital de Maicao, a la víctima la atendieron de urgencia y le realizaron la cirugía para poder tener a su hija sana y salva.

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“Las condiciones de las pacientes son satisfactorias. Estamos hablando de madre e hija. Hicimos una cirugía de salvataje y una cirugía de tórax con la que logramos recuperar la vida de esta paciente que llegó a la clínica”, mencionó Said Torrado, subgerente científico de la clínica Maicao.



Video de mujer embarazada atacada en La Guajira fue publicado en redes de alcalde de Manaure

Las investigaciones de las autoridades tomaron otro rumbo cuando en el perfil oficial de Instagram del alcalde de Manaure se publicó un video íntimo en el que se hacían fuertes señalamientos contra la víctima del atentado.

A través de un comunicado, la Alcaldía de Manaure se pronunció y alegó que el perfil del mandatario local había sido hackeado. Sin embargo, el esposo de la mujer atacada señaló que frente a este tema podría tomar acciones legales.

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Por su parte, Eliane Vizcaíno, personera de Uribia, dijo que “la difusión de material que afecte la intimidad de cualquier tipo de persona es igual de condenable. Reiteramos nuestro compromiso con tomar las medidas legales que correspondan, en el menor tiempo posible, para garantizar la justicia, la verdad y los derechos fundamentales de la víctima y su bebé”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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