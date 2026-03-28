A la cárcel los hermanos señalados de secuestrar y robar a Diana Ospina en Bogotá

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a los hermanos Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo, quienes aceptaron cargos por el secuestro y posterior hurto de Diana Ospina en Bogotá, bajo la modalidad de paseo millonario.



Los familiares fueron detenidos por las autoridades en diligencias realizadas de manera conjunta con unidades del Gaula de la Policía Nacional en las localidades de Kennedy y San Cristobal, en el sur de la capital de Colombia.



¿Cómo fue el secuestro de Diana Ospina?

Sobre la manera en la que habrían operado estos sujetos, dijo la Fiscalía, los elementos materiales probatorios indican que la víctima abordó un taxi en el sector de Chapinero, en inmediaciones del bar Theatron, conducido por Juan Pablo Gómez, con destino a su residencia. Durante el trayecto, el vehículo fue seguido de cerca por un vehículo particular en el que se movilizaba un grupo de hombres, entre ellos Diego Armando Gómez. Dicho grupo aguardó a que el taxi se detuviera en el barrio Santa María del Lago para abordarlo de manera violenta y someter a la pasajera.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Los agresores, al parecer, intimidaron de forma constante a Diana Ospona para obligarla a entregar dinero en efectivo y permitir el acceso a sus cuentas bancarias y demás productos financieros, apropiándose de cerca de 40 millones de pesos. Luego, tras más de 40 horas del secuestro de esta mujer, ella fue abandonada en una vía que comunica a Bogotá con el municipio de Choachí, Cundinamarca.

La Fiscalía General de la Nación señaló que, "por estos hechos, una fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los hermanos Gómez Cardozo los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado. Los cargos fueron aceptados".



Tras conocerse la captura de los hermanos Gómez, Andrés Felipe Peláez, abogado de Diana Ospina, habló con Noticias Caracol y mencionó que “agradecemos a las autoridades, particularmente a la Fiscalía, pero esperamos que este sea solo el inicio de la justicia para Diana”.



La reconstrucción del secuestro de Diana Ospina

En medio de la audiencia de imputación de cargos, la fiscal del caso señaló que “ese 21 de febrero de 2026, hacia las 11:00 de la noche, (Diana Ospina) en un sitio de la entrada de Theatron se encontró con unos amigos en la calle 58 #10-32. En ese lugar estuvo hasta las 2:30 de la mañana del 22 de febrero. Allí tomó un taxi que se encontraba en vía pública, que posteriormente le dijo que la llevara a su lugar de residencia en la localidad de Engativá. Una vez llegaron allí, manifestó, ella le dijo al conductor, que en este caso era el señor Juan Pablo Gómez, que cuánto era la carrera. En ese momento, ingresaron dos sujetos más en la parte de atrás del automotor, la agreden físicamente, le ponen la cabeza sobre las piernas y allí empezaron a darle varias vueltas dentro del automotor”.



Agregó la fiscal que los supuestos secuestradores “le pidieron (a Diana) los datos en su teléfono celular, que pusiera su huella, y ahí empezaron a realizar ese paseo o esa actividad de recorrido por la víctima en varias partes de la ciudad, estableciendo algunos cajeros electrónicos donde se retiraron dineros”.

Publicidad

Posteriormente, dijo la fiscal, Diana Opina “fue llevada a una vivienda donde del sur de la ciudad donde, al parecer, estuvo retenida varias horas, más o menos 40 horas, y fue dejada en libertad el 23 de febrero del 2026 hacia las 8:30 de la noche, vía Choachí”. Diana, por sus propios medios, logró encontrar un CAI y les manifestó a los uniformados que había sido secuestrada.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias