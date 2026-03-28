¿Qué decía la orden de vuelo del avión Hércules siniestrado en Puerto Leguízamo?

Noticias Caracol conoció en exclusiva la orden de vuelo del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial de Colombia (FAC) que se siniestró en Puerto Leguízamo, Putumayo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El documento contiene los datos de carga y de pasajeros que tenía que cumplir rigurosamente la tripulación que estaba al mando del piloto del aparato, un mayor de la FAC. (Lea también: Estos son los rostros de las 69 víctimas fatales de accidente en Putumayo: "Dejan huella imborrable")



La información que contenía la orden de vuelo del Hércules C-130

La orden de vuelo 1296774 señala que el avión Hércules debía salir de Bogotá a las 6:30 de la mañana rumbo a Puerto Leguízamo, cargado con 20.000 libras de combustible. El aparato debía cumplir un total de seis recorridos en el día; es decir, al llegar a Puerto Leguízamo debía ir y volver dos veces a Puerto Asís para llevar tropa y finalmente retornar a Bogotá.

En el documento conocido por Noticias Caracol se detalla la tripulación del Hércules de la FAC con matrícula 1016: tres pilotos, un navegante, un ingeniero de vuelo y seis uniformados más para un total de once tripulantes.



El avión llegó a Puerto Leguízamo pasadas las 8 de la mañana del lunes 23 de marzo. Tenía una carga de 9 toneladas, traducidas en dos camionetas que fueron bajadas en el puerto.



Más temprano, el grupo de soldados fue pesado para cumplir con los requerimientos del plan de vuelo. Para el recorrido de Puerto Leguízamo a Puerto Asís, la aeronave debía llevar solo 110 pasajeros, como lo señala el plan de vuelo, más los 11 miembros de la tripulación de la FAC (121). Sin embargo, en el reporte que entregó ese mismo día del accidente el comandante de las Fuerzas Militares, se advierte un número mayor de personas a bordo, 128 personas, entre ellos los once tripulantes de la FAC, los 115 hombres del Ejército Nacional y 2 de la Policía Nacional.

Publicidad

El plan de vuelo del Hércules forma parte del acervo de pruebas que analiza la Comisión de Seguridad de Operaciones de la FAC que adelanta la investigación.

A ellas también se le suman los cálculos topográficos que tomaron los investigadores en la pista del aeropuerto de Caucayá, que según los reportes, tiene una longitud de 10.000 metros por 30 de ancho.

Publicidad

Expertos consultados por Noticias Caracol explicaron que la altura sobre el nivel del mar de donde se despega, las condiciones meteorológicas, más el peso del aparato y otros aspectos advierten en una tabla la longitud de pista que es necesaria para poder despegar de ese sitio.



“Escuché un sonido nada más”

Algunos de los sobrevivientes del accidente en Puerto Leguízamo le contaron al medio citado lo que pasó tras despegar. (Lea también: El emotivo relato de cuatro sobrevivientes del accidente en Putumayo: “Uno quisiera salvar a todos”)

El cabo primero William Stiven Enríquez Rosero recordó que “escuchó un sonido nada más y cuando sentí algo que como que no estaba bien, todo el mundo se alcanzó a ver como la cara. Vi gente que se empezó como a preocupar, eso fue en cuestiones de segundos”.

El cabo tercero Pedro Alejandro Mendoza Rodríguez dijo que también escuchó un “fuerte sonido. Yo lo escucho en la parte de abajo y nos sorprende un poco. Nos miramos y por ahí unos 2 segundos paró, pero posterior a eso volvió a sonar más fuerte junto al ala y ya es cuando empezó una turbulencia fuerte hacia el impacto”.

“El avión empezó a perder altura. En mí yo pensé ‘aquí no está pasando algo bueno’. Cuando fue que, en cuestión de segundos, el avión comenzó a descolgar para el suelo, cuando menos pensé fue que el avión se empezó a caer y a llevarse árboles y a sentirse ya el estruendo, el choque. Fue algo muy duro al sentir usted ese vacío que iba para el suelo”, relató el dragoneante Fabio Muñoz Morales. (Lea también: El impactante relato de sobrevivientes a accidente de la FAC: "Vimos compañeros quemarse vivos")

Publicidad

Las causas del accidente siguen bajo investigación.

NOTICIAS CARACOL