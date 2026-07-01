¿Cómo actuar durante y después de un terremoto? Estas son las recomendaciones de la Defensa Civil

Los recientes terremotos que han sacudido a Venezuela han despertado inquietud en las personas sobre la forma correcta de reaccionar ante un movimiento telúrico. En medio de ese panorama, expertos de la Defensa Civil Colombiana aprovecharon las pantallas de Noticias Caracol En Vivo para aclarar dudas, desmentir algunos de los mitos más comunes y explicar cuáles son las acciones que pueden marcar la diferencia durante y después de un sismo.



Durante una demostración realizada en la Escuela Internacional de la Defensa Civil, los instructores insistieron en que el primer paso es mantener la calma. Explicaron que una de las reacciones más frecuentes es intentar salir corriendo de inmediato, una decisión que puede aumentar el riesgo de sufrir lesiones.

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"Cuando hay un movimiento telúrico, las personas actúan de una forma equivocada, desesperada, no saben qué hacer porque es lo que pasa con el ser humano. La supervivencia es: ¿qué hago? Correr, salir a hacer cosas que no hay que hacer", explicó el instructor de la Defensa Civil Jaime Moreno.

Buscar un espacio seguro es la prioridad

Los expertos señalaron que, durante el sismo, lo más importante es ubicarse en un lugar que pueda ofrecer protección frente a un eventual colapso de elementos de la vivienda.



En la demostración ambientada en un dormitorio, los instructores mostraron que muebles resistentes, camas, vigas y columnas pueden ayudar a formar lo que denominaron "espacios vitales aislados", que ofrecen mayores posibilidades de protección.



Uriel Cardona explicó que una de las posiciones recomendadas es permanecer al lado de una cama en posición fetal para proteger las partes más importantes del cuerpo.

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"Al lado de la cama, en posición fetal, lo que yo hago es proteger todo mi cuerpo. Si llega a caer la estructura, va a caer sobre la cama y sobre este mueble (mesa de noche), lo cual va a proteger mi cabeza y mi tórax, que es la parte vital de mi cuerpo", indicó Uriel Cardona otro de los instructores de la Escuela de Capacitación de la Defensa Civil.

Los especialistas también recomendaron identificar previamente dentro de la vivienda cuáles son las columnas y las vigas, ya que constituyen el esqueleto estructural de la construcción y pueden servir como referencia para encontrar zonas más seguras.

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¿Qué hacer si el sismo ocurre en el baño o la cocina?

En ese caso, la recomendación es protegerse dentro del lugar si no es posible evacuar de manera inmediata, especialmente cuando la persona se encuentra en pisos altos de un edificio.

Por eso si la persona se encuentra en el baño lo mejor es evitar ubicarse cerca de vidrios u otros objetos que puedan desprenderse. Cubrirse en posición fetal, en la parte más segura del baño, donde hayan posibilidades de formar un espacio vital.

"Si estoy dentro del baño y estoy en un edificio, no alcanzo a evacuar. Es muy difícil evacuar de un quinto, cuarto u octavo piso. La idea es que si estoy cerca voy al lugar (afuera). De lo contrario, me protegería dentro del lugar donde estoy", explicó Jaime Moreno.

En el caso de la cocina, la recomendación también consiste en buscar protección junto a muebles resistentes y alejarse de la estufa o de cualquier fuente de calor o gas.

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Según explicaron, los movimientos sísmicos pueden provocar derrames o incendios, por lo que permanecer junto a estos elementos representa un riesgo adicional.

Además, es importante evitar hacerse cerca de mobiliario que contenga elementos no anclados, como platos, vasos o elementos cortopunzantes como cuchillos.

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Los mitos más frecuentes

Uno de los temas que abordaron los expertos fue la creencia de que los marcos de las puertas siguen siendo el lugar más seguro durante un terremoto.

La Defensa Civil aclaró que esa recomendación correspondía a construcciones antiguas, cuyos marcos tenían un nivel de refuerzo diferente al de muchas edificaciones actuales.

"Las nuevas estructuras no tienen esos refuerzos en los marcos de las puertas, por lo que no es recomendable que las personas se hagan debajo del marco de las puertas", explicó el instructor.

En cambio, reiteró que la mejor opción es buscar protección junto a muebles resistentes, columnas o vigas.

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¿Qué hacer después del movimiento?

Una vez termina el primer movimiento sísmico, los expertos recomiendan iniciar la evacuación siempre que las condiciones lo permitan.

En edificios, la salida debe hacerse utilizando únicamente las escaleras. "Nunca los ascensores", enfatizó la Defensa Civil.

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Además, aconsejaron sujetarse del pasamanos durante el descenso y, en caso de presentarse un nuevo movimiento mientras se baja por las escaleras, hacerlo sentado para reducir el riesgo de caídas.

Si la persona conduce un vehículo cuando ocurre el sismo, la recomendación es detenerse en un lugar abierto, apagar el motor y permanecer dentro del automóvil, procurando que no existan postes, cables de alta tensión u otras estructuras que puedan desplomarse.

En motocicleta, la orientación es detenerse igualmente en un espacio abierto y alejado de posibles riesgos.

Kit de emergencia

Otra de las recomendaciones entregadas por la Defensa Civil es preparar con anticipación una maleta de emergencia y mantenerla cerca de la salida de la vivienda.

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Los silbatos también pueden salvar vidas, por eso es importante mantenerlo cerca a las salidas o habitaciones del hogar.

Según los instructores, este equipaje debe contener alimentos no perecederos para aproximadamente dos días, una muda de ropa para cada integrante de la familia, medicamentos de uso habitual, así como los medicamentos y el alimento de las mascotas.

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También indicaron que esta maleta debe ser lo primero que se tome al evacuar, junto con los documentos importantes (en caso de que se pueda) y las llaves de la vivienda.

Finalmente, los expertos insistieron en que la preparación previa, el conocimiento de los espacios seguros del hogar y la calma durante la emergencia son elementos fundamentales para responder de la mejor manera ante un terremoto y reducir los riesgos para todos los integrantes de la familia.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co