Comunidad de San Juan de Urabá clama por reconstrucción de puente destruido hace más de 6 meses

A comienzos de febrero de 2026, una inundación en San Juan de Urabá, Antioquia, ocasionó serios estragos para los habitantes de la población. Desde ese momento, le aseguró la líder social Emilia de la Rosa Angulo a Noticias Caracol, “se nos llevó muchos cultivos de plátano, de coco, de todo el producto que acá se produce, fuimos víctimas, porque yo también, de que ese frente frío acabara con nuestros cultivos”. Pero la situación se hizo más crítica porque la creciente “nos tumbó el puente que comunica a San Juan de Urabá con Arboletes y lo más doloroso de todo es que el puente comunica a un barrio con otro. Es un puente que está dentro del municipio, dentro del casco urbano, que comunica a varios barrios”, explicó la ciudadana, recalcando que “la creciente se llevó la mitad del puente, solamente dejó la cabecera”.

Asegura que la estructura “es un puente de la carretera principal nacional, donde pasa la gente que viene del eje bananero, Apartadó, los que vienen de Medellín por el eje bananero, salen a Turbo, Necoclí, van por San Juan para llegar a Arboletes y estar en los límites de Córdoba y llegar a Montería, ese es un puente de mucho tráfico nacional, no solamente municipal, y hemos estado abandonados”.



Usan medios improvisados, peligrosos y costosos para atravesar el río

La líder Emilia de la Rosa describió qué medios han usado, a costa de sus vidas, para trasladarse de un lado a otro porque no tienen más opción. El primero, relató, era “una carrucha, un medio de transporte donde nos montábamos en una cajita y nos jalaban con una guaya, con un alambre. En esa travesía que hacíamos, tanto madres cabezas de familia, adultos mayores, niños, para venir al colegio de un lado a otro, porque hay colegios del lado aquel del barrio y de este lado acá de la cabecera municipal, el centro, rodas esas dificultades las padecimos. Después utilizamos otro medio de transporte que fue la chalupa que cobraban para cruzar las motos y las personas de un lado a otro”.

Luego aparecieron los planchones, “que son hechos con unos tanques de plástico grandes y abajo ponen la madera y les ponen unas barandas para medio uno agarrarse y en esos planchones pasamos las personas y pasan los vehículos. Fuera de pasarlo, tiene un costo exagerado, hay que pagar para cruzar. Entonces la economía en el municipio ha sufrido mucho en todos los aspectos. Estamos sufriendo los plataneros por el alto costo para transportar sus cajas de plátanos y sus productos agrícolas, los comerciantes para transportar los insumos que venden en las tiendas, en los supermercados, entonces ha tenido un alza económica, el pueblo está sufriendo, San Juan está sufriendo por la economía, por la agricultura. No se ha reactivado la economía, no hemos recibido ayuda del Estado, hemos estado abandonados”, dijo la líder social.



Fotos suministradas a Noticias Caracol

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Según ella, por usar dichos planchones “los vehículos pequeños pagan 30 mil pesos por cruzar y 30 para regresar, son 60 mil pesos. Hay personas que tienen una parcela del otro lado de donde está el puente y para ir a verla tienen que pagar el planchón los que tienen su vehículo”, por lo que el traslado “ya aquí se está afectando la economía del municipio. Aquí los plataneros, los dueños de plataneras están despachando a los trabajadores porque no tienen con qué pagarles. El plátano se les cayó y lo poquito que ha quedado, el precio del plátano es muy bajito al comercializarlo y muy caro al exportarlo por el medio de transporte que estamos utilizando ahora”.



“Los carros se han ido al río”

La señora Emilia de la Rosa aseguró que “utilizando estos medios de transporte improvisados, que no son legalizados y que nadie nos va a responder si pasa algo, se nos han ido más de tres carros al río. Gracias a Dios los conductores han podido salir y no se han ahogado. Y esperemos que no se caiga ninguno de esos puentes peatonales que ha inventado la misma comunidad donde pasamos a pie de un lado a otro. Dios nos ha querido tanto que no se ha presentado esa grave catástrofe en el municipio y esperamos no se nos suceda eso porque es muy maluco lo que se está viviendo en San Juan de Urabá”.

Foto suministrada a Noticias Caracol

¿Qué pasado con la reconstrucción del puente?

La líder social declaró que “Invías llegó, hizo presencia, pero se ha demorado mucho en los trabajos”. Además, “trajeron materiales para un puente militar, pero se han quedado cortos, vemos como solamente dos, tres personas a veces cinco, máximo diez (trabajan), cuando una vía de orden nacional es para que un contratista tenga más de veinte personas trabajando día y noche para solucionarnos este problema, hemos sentido un abandono total.

Trabajos adelantados por Invías - Foto suministrada a Noticias Caracol

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Sobre el puente militar, explicó que solo está armado y permanece en una carretera, “pero nadie puede pasar por ahí porque no está montado en la infraestructura que quedó”. Agrega que instalarlo después de siete meses “ya tuviéramos el de concreto adelantadísimo. Por otro lado, asegura que la estructura militar sería solamente para “los carros con el pare y siga. ¿Qué va a pasar con los niños que tienen que venir al colegio? ¿Por dónde van a cruzar? Esos niños, esas personas de la tercera edad, que de pronto no pueden pasar en un vehículo, les da miedo montar una moto, que de pronto caminaban a pie, ya no tenemos ese puente para hacerlo, y en el puente militar no van a pasar los niños para el colegio. Es un gasto económico para los padres de familia tener que mandar sus niños en una moto, esa moto tiene un valor, o en un carro”.

Foto suministrada a Noticias Caracol

La líder social considera que ha pasado demasiado tiempo “para que Invías haga su buen trabajo ya. Lo que pasa es que no se ha dado una explicación clara de lo que ha pasado con esa contratación. Es una contratación que ha sido muy lenta, una contratación que la gente ve que de pronto no es lo que se debe hacer. Nosotros necesitamos urgentemente el puente que teníamos, donde puedan pasar los camiones con cargas pesadas, porque tenemos el puerto en Turbo. Es que esta carretera es de orden nacional que sirve para mucho, nos transporta a nivel nacional e internacional para los puertos. Entonces no entiendo cuál es el interés y el abandono que tiene el Estado con el municipio de San Juan de Urabá y la zona de Urabá, porque estamos en la zona de Urabá”.



Lo que dicen desde la Gobernación de Antioquia

A través de un comunicado, la entidad territorial indicó que, “tras los incumplimientos por parte del Invías en la instalación del puente sobre el río San Juan -en el corredor Necoclí San Juan de Urabá-, la Gobernación de Antioquia solicita al Gobierno Nacional que honre los compromisos establecidos y atienda a las comunidades afectadas que hoy están en riesgo al transitar por esta vía”.

El secretario de Infraestructura Física, Sebastián Castaño Gómez, precisó que desde el mes de febrero, cuando se presentó la emergencia invernal por el frente frío y la caída del puente sobre el río San Juan, “la Gobernación de Antioquia se comprometió a la construcción de los estribos para la reconstrucción del puente, estribos que fueron entregados desde el 6 de abril y que a la fecha, el Invías no ha honrado el compromiso para poder terminar esta infraestructura, poniendo en riesgo la vida de los antioqueños”.

Según la gobernación, las obras de cimentación para los puentes sobre el río Mulatos y el puente sobre el río San Juan requirieron una inversión cercana a los 700 millones de pesos, pero “vemos con preocupación que ante el incumplimiento los habitantes arriesgan cada día su vida para pasar de un lado al otro y las obras no avanzan” para un puente que debía quedar en funcionamiento el pasado 31 de julio.

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La entidad aseguró que “atendió esta emergencia desde diferentes frentes: ayuda humanitaria inmediata, kits a productores agrícolas, rehabilitación de vías secundarias y terciarias, intervención en infraestructura educativa, atención en salud y bienestar animal, limpieza de playas, entre otros. Al Gobierno Nacional solo se le pidió apoyo en la instalación de los puentes sobre el río San Juan y el río Mulatos, pues hacen parte de una vía nacional”.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL