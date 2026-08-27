Icetex suspende cobros y congela intereses para personas afectadas por el terremoto

El Gobierno Nacional puso en marcha un paquete de medidas para los beneficiarios del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) que resultaron afectados por el terremoto registrado el pasado 10 de agosto. La decisión fue aprobada por la Junta Directiva de la entidad y contempla la suspensión temporal de diferentes procesos relacionados con el pago de los créditos educativos. En total, 44.411 personas serán cobijadas por estas disposiciones en cinco departamentos: Valle del Cauca, Caldas, Risaralda, Quindío y Chocó.

El mayor número de beneficiarios se concentra en el Valle del Cauca, con 29.680 personas, seguido de Caldas, con 5.443; Risaralda, con 5.253; Quindío, con 3.267, y Chocó, con 768. La decisión se tomó luego de la emergencia provocada por el sismo y se enmarca en las disposiciones adoptadas por el Gobierno para "aliviar la situación financiera de las familias afectadas por el terremoto", indicó la entidad. "Entre ellas se encuentran la suspensión temporal de las acciones de cobro, el congelamiento de las cuotas del crédito y de la generación de intereses, así como otras de protección financiera", se lee en un comunicado.



¿Qué alivios del Icetex recibirán los afectados por el terremoto?

Uno de los principales puntos de la medida es la suspensión, durante tres meses, del cobro de los créditos educativos para las personas que hacen parte de la población focalizada. Durante este periodo también quedará congelada la generación de intereses corrientes y moratorios. Esto significa que las obligaciones de los beneficiarios incluidos en la medida no tendrán un aumento derivado de estos conceptos mientras esté vigente la suspensión.

El paquete contempla además la interrupción temporal de distintas actuaciones asociadas al cobro de las obligaciones. Entre ellas están las acciones de cobro administrativo, prejurídico y jurídico. También se suspenderá el reporte a las centrales de riesgo, la expedición de recibos de pago y el proceso mediante el cual las obligaciones pueden ser trasladadas a cobro. La entidad indicó que las medidas "representan un importante esfuerzo económico para las personas que han contado con el Icetex para estudiar."



Estos son los departamentos incluidos en la medida

Los alivios están dirigidos a beneficiarios del Icetex residentes en cinco departamentos que fueron incluidos dentro de la focalización establecida para la emergencia. La distribución anunciada por la entidad es la siguiente:



Valle del Cauca: 29.680 beneficiarios.

Caldas: 5.443 beneficiarios.

Risaralda: 5.253 beneficiarios.

Quindío: 3.267 beneficiarios.

Chocó: 768 beneficiarios.

En conjunto, estas regiones concentran los 44.411 usuarios que podrán acceder a las medidas extraordinarias. Además de la suspensión temporal de los cobros, el Icetex anunció un cambio en su calendario para los estudiantes que necesitan realizar trámites relacionados con sus créditos. La entidad amplió hasta el 15 de septiembre de 2026 el plazo para las postulaciones y renovaciones correspondientes al segundo semestre del año.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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