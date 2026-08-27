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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Presidente declara calamidad pública en Tolima y ofrece recompensa por quienes causan incendios

Presidente declara calamidad pública en Tolima y ofrece recompensa por quienes causan incendios

De la Espriella afirmó que “hay manos criminales” detrás del fuego que azota al departamento y no descartó que alias Yamaha y alias Amazonas, que ordenó capturar, estén relacionados con la emergencia ambiental. “No están solos”, aseguró el mandatario a los ciudadanos afectados.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 27 de ago, 2026
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Presidente declara calamidad pública en Tolima y ofrece recompensa por quienes causan incendios
AFP/Colprensa

El presidente Abelardo de la Espriella elevó a calamidad pública departamental la situación que hay en Tolima por los incendios forestales que, según las cifras que entregó, han afectado más de 50 mil hectáreas, “de las cuales cerca de 28 mil corresponden a áreas agropecuarias. Hay 2.660 productores afectados, pérdidas estimadas en 134 mil millones de pesos, 163 mil animales en riesgo por falta de alimentación y agua y afectaciones en 23 municipios y 507 veredas. A esto se suman las consecuencias del terremoto: 44 municipios afectados, 85 viviendas colapsadas, 3.212 viviendas averiadas y 3.776 afectaciones reportadas en todo el departamento”.

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El mandatario añadió que “adoptaremos las medidas nacionales necesarias frente a la magnitud de esta emergencia. La emergencia económica que he decretado permitirá atender las afectaciones derivadas del terremoto y avanzaremos en las medidas extraordinarias que correspondan frente al desastre ambiental provocado por los incendios”.

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