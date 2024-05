Con esta carta, profesores de la Nacional respaldan nombramiento de José Ismael Peña

Más de 500 profesores de la Universidad Nacional respaldaron la elección de José Ismael Peña como rector de esa institución. Mientras tanto, el Gobierno anunció acciones jurídicas contra el proceso que surtió el consejo universitario, que por ahora no logra llegar a un consenso.

La carta en mención fue firmada por 557 profesores de la Universidad Nacional como respaldo a la elección de José Ismael Peña. También como un llamado a respetar la autonomía universitaria.

El clamor de los docentes fue en medio de la tensa situación que atraviesan varios de ellos.

En una resolución emitida por la misma universidad se otorgó el permiso para trabajar desde su vivienda al profesor Diego Torres, quien representa a los docentes ante el consejo superior con voz y votos.

Torres, que había denunciado amenazas, podrá laborar desde la seguridad de su vivienda para evitar situaciones que atenten contra su vida.

¿Qué dice el Ministerio de Educación?

Alejandro Álvarez, viceministro de Educación, es quien ha estado presidiendo el Consejo Superior Universitario en la Nacional para tomar las decisiones.

“El ministerio no pidió la intervención de la Procuraduría, esto fue una remisión que hizo la ministra porque llegó una solicitud al ministerio y ella lo que hizo fue enviar dicha solicitud. En todo caso, es un concepto, el consejo superior es la máxima instancia que puede tomar decisiones sobre la legalidad o no del proceso que se siguió. Eso es lo que estamos nosotros pidiendo como ministerio al consejo, que podamos sesionar para poder analizar qué paso a seguir frente a un hecho que a todas luces es irregular”, aseguró Álvarez.

El viceministro aseguró que si “el consejo superior no toma las decisiones está en manos del Gobierno darle alguna salida jurídica y eso es lo que se está estudiando, se está analizando con juicio, detenimiento y responsabilidad”.

“Las sesiones del consejo superior no se han podido llevar a cabo porque el profesor Peña ha pretendido estar. Nosotros como ministerio no podemos autorizar su presencia, porque no es para nosotros un rector en propiedad. Él insiste en estar allí y mientras esté no podemos abrir la sesión”, recalcó Álvarez.

