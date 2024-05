Ministerio de Educación dice que no ve a José Ismael Peña como “rector en propiedad”

El futuro de la Universidad Nacional está en manos del Consejo Superior Universitario, que no ha logrado el consenso para avanzar en la conversación sobre la elección del rector, José Ismael Peña.

En las últimas horas, el Gobierno nacional anunció medidas judiciales en torno a la situación que enfrenta la Universidad Nacional.

El anuncio se conoce después de que la Procuraduría respaldara el proceso de elección de José Ismael Peña. Según ese ente, ese procedimiento fue legítimo.

¿Cuál es la intención del Ministerio de Educación?

Alejandro Álvarez, viceministro de Educación, es quien ha estado presidiendo el Consejo Superior Universitario en la Nacional para tomar las decisiones.

“El ministerio no pidió la intervención de la Procuraduría, esto fue una remisión que hizo la ministra porque llegó una solicitud al ministerio y ella lo que hizo fue enviar dicha solicitud. En todo caso, es un concepto, el consejo superior es la máxima instancia que puede tomar decisiones sobre la legalidad o no del proceso que se siguió. Eso es lo que estamos nosotros pidiendo como ministerio al consejo, que podamos sesionar para poder analizar qué paso a seguir frente a un hecho que a todas luces es irregular”, aseguró Álvarez.

El viceministro aseguró que si “el consejo superior no toma las decisiones está en manos del Gobierno darle alguna salida jurídica y eso es lo que se está estudiando, se está analizando con juicio, detenimiento y responsabilidad”.

“Las sesiones del consejo superior no se han podido llevar a cabo porque el profesor Peña ha pretendido estar. Nosotros como ministerio no podemos autorizar su presencia, porque no es para nosotros un rector en propiedad. Él insiste en estar allí y mientras esté no podemos abrir la sesión”, recalcó Álvarez.

Sobre una posible intervención del Gobierno a la Universidad Nacional, Álvarez manifestó que “lo están estudiando” y que se trata de una “situación límite, no queremos llegar allá. No se tiene ninguna directriz al respecto. A los estudiantes les queremos decir que escuchen, que abramos los espacios de diálogo, nos podamos sentar. Lo mismo a profesores y trabajadores”.

