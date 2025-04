Coraje sin límites: dos colombianos en el baloncesto en silla de ruedas conquistan el extranjero

A sus dos años, Sebastián Peña apenas pronunciaba un par de palabras. Sus primeros pasos eran de curiosidad y la inocencia se notaba en sus ojos. Nadie se imaginó que un descuido de un familiar iba a dejar al pequeño con una discapacidad física de por vida.

La necesidad de exploración de los niños hizo que unos primos de Sebastián se subieran a un carro que un familiar había dejado estacionado en la calle. La madre del ahora jugador profesional de baloncesto en silla de ruedas narró que el accidente ocurrió en cuestión de segundos. Los pequeños movieron un poco el carro y, sin quererlo, terminaron pasando por encima de su hijo.

El pronóstico que le dieron a Sebastián en el centro médico no fue para nada alentador: existía una pequeña posibilidad de que con el tiempo y las terapias recuperara la movilidad de sus miembros inferiores. Pero eso nunca pasó. El trauma raquimedular de la T1 a la T5 que sufrió el pequeño conllevó que desde sus dos años quedara sin poder caminar.

Sin embargo, la luz de este bogotano no se redujo. Continuó siendo un niño alegre, explorador y feliz. Aprendió a vivir su vida con dos ruedas como piernas. El apoyo de su madre y abuelos fue el talante para afrontar las adversidades del camino, como la ausencia de su padre desde el accidente, o cuando no querían aceptarlo en un colegio oficial por su condición, o cuando las dificultades económicas aparecían a la vista.

Publicidad

El baloncesto en silla de ruedas le cambió la vida

En la vida de Sebastián aparecieron milagros convertidos en personas que, de una u otra forma, lo ayudaron a desarrollar un potencial que ni él sabía que tenía. En su adolescencia, un conocido, también con una discapacidad física, vio en él talento y lo invitó a jugar baloncesto en silla de ruedas —un deporte paralímpico que a través de los años se ha vuelto mucho más conocido en la agenda competitiva del mundo—.

Sebastián Peña se ha destacado en equipos a nivel nacional e internacional - Suministrada / Montaje Noticias Caracol

La insistencia de este sujeto fue tanta que un día, finalmente, Sebastián decidió aventurarse en una cancha de barrio. Lo que empezó como un hobbie con los años tomó forma y se convirtió en la profesión del joven que terminó por cambiar su vida. “Me abrió la mente; empecé a conocer muchos más espacios, nuevas ciudades, países, culturas y personas”, dijo.

Publicidad

La disciplina y talento de Sebastián lo llevaron a la selección Bogotá, a la Selección Colombia Juvenil de Baloncesto en Silla de Ruedas, equipo con el que ganó una medalla de bronce en los Juegos Parapanamericanos, y a un seleccionado de primera división de España en el que actualmente juega.

Sebastián Peña se ha destacado en varios escenarios deportivos - Suministrado

Este joven de 22 años viajó a Bogotá para prepararse junto con otros 11 deportistas de la Selección Colombia de Baloncesto en Silla de Ruedas Sub-23 para el torneo clasificatorio al Mundial sub-23 que se llevará a cabo del 2 al 5 de abril de 2025.

Dos luchadores jugándose la vida

Fue precisamente en una cancha de 28 metros de largo y 15 de ancho donde Sebastián se cruzó con Luis Angulo, un caleño de 16 años que ha logrado destacarse en este deporte. Al igual que el bogotano, Angulo tiene una discapacidad física resultado de un accidente poco común. A sus 8 años le fue amputada la pierna izquierda.

Sebastián y Luis no solo son buenos jugadores, sino que también comparten una amistad - Suministrado

Este joven se crio en una familia entusiasta por el deporte. Uno de sus hermanos practica fútbol de forma profesional en el Deportivo Pereira y otro en el equipo Once Caldas. Ese probablemente iba a ser el camino de Angulo: el fútbol. Pero una patada que impactó una de sus piernas en un partido truncó sus sueños.

Publicidad

Un juego que parecía desenvolverse con normalidad tuvo un giro inesperado para el caleño. En una disputa por el balón, recibió una fuerte patada en su pierna izquierda. Como era de esperarse, le quedó un hematoma, pero como siendo apenas un niño ya había sufrido de estos percances en otros partidos no le dio importancia.

Con el tiempo, su lesión empeoró. Él narra que duró un año con dolor en esa zona del cuerpo y que el hematoma nunca desapareció. Tampoco les mencionó nada a sus padres, pues en su pensamiento de niño tenía miedo de que por ese golpe no pudiera seguir jugando.

Publicidad

Un año después de este trauma su cuerpo no aguantó más y se le adormeció. Continuó jugando durante esos 12 meses y recibió varios golpes más que terminaron por agravar la situación. Al recibir atención médica, y tras varios exámenes, fue diagnosticado con cáncer.

La vida de Luis cambió drásticamente tras ser diagnosticado con cáncer - Suministrado / Montaje Noticias Caracol

Al parecer, el primer golpe le generó un sarcoma (tumor) en su pierna izquierda. A sus 8 años se sometió a seis intervenciones quirúrgicas para intentar acabar con las células cancerígenas en su cuerpo. Sin embargo, las cirugías no tuvieron un resultado exitoso y la opción más viable para salvar su vida fue la amputación.

Del sueño de ser futbolista al baloncesto en silla de ruedas

Siendo un niño, su sueño de ser un jugador de fútbol profesional empezó a desvanecerse en ese momento. Y aunque seguía saliendo a la calle de su barrio a jugar con sus amigos, apoyado en unas muletas, sabía muy en el fondo que cada vez estaba más lejos de su pasión.

Como le sucedió a Sebastián, otro ángel apareció en la vida del pequeño Luis. En el baloncesto en silla de ruedas, él encontró una pasión y “la esperanza de poder salir adelante”. Su talento en la cancha es innegable. Con el número siete en su camisa, su carisma y jocosidad, es uno de los más destacados jugadores de la selección Colombia sub-23, junto a Sebastián.

El talento y disciplina de Luis lo han llevado a ligas profesionales del deporte - Suministrado

Publicidad

Aún adolescente, Angulo juega en la liga profesional del Valle del Cauca, en un seleccionado de la liga profesional de Francia, está en proceso con la selección Colombia Mayores de Baloncesto en Silla de Ruedas y también arribó hace unos días a Bogotá para buscar la clasificación al mundial en la categoría sub-23. Ya fue también campeón suramericano con Colombia.

Además, regresó hace un par de semanas a Colombia para realizarse unos chequeos médicos y asegurarse de que el cáncer no vuelva a desarrollarse en su cuerpo. Y también, de alguna forma, para darse un respiro de la Europa a la que aún le cuesta adaptarse, empezando por el idioma, que asegura aún no ha podido dominar.

Este joven ha logrado superar la amputación de su pierna gracias al deporte - Suministrado

Publicidad

“El idioma es muy complicado, no lo hablo. El equipo habla mucho español, entonces ahí me defiendo. Solo sé decir bonjour y ça va”, mencionó Luis Angulo, entre risas.

A estos dos jóvenes, como a muchos otros jugadores con alguna discapacidad física, el baloncesto en silla de ruedas les salvó la vida. “El deporte es una recuperación para uno en silla de ruedas. Hubiera sido una persona totalmente diferente a la que soy ahorita. De pronto, hubiera estado en malos pasos. El deporte está haciendo algo importante para mi vida y estoy haciendo algo importante para el deporte en Colombia”, afirmó Sebastián Peña en diálogo con Noticias Caracol.

Luis Angulo, por su parte, reconoció que la pérdida de su pierna fue devastadora, pero que en el baloncesto en silla de ruedas halló un motivo para continuar. “Tenía 10 años apenas, no sabía qué iba a hacer con mi vida y pensé que no iba a poder salir adelante. Pero este deporte me ha abierto muchísimas puertas y acá estamos”, indicó.

Selección Colombia de Baloncesto en Silla de Ruedas Sub-23

En esto coinciden los otros 10 jugadores de la Selección Colombia de Baloncesto en Silla de Ruedas Sub-23, que comparten hombro a hombro un solo objetivo: ganar y dejar en alto la tricolor. En la cancha, estos jóvenes han hecho de sus limitaciones físicas una fortaleza. Con estrategias y cestas, disfrutan de los 40 minutos de juego en cada partido.

Publicidad

Además de Sebastián Peña y Luis Angulo, el equipo está compuesto por:



Carlos Andrés Calderón, 20 años.

Michael Bejarano, 18 años.

Juan Esteban Valderrama, 15 años

David Andrés Calvo, 20 años.

Ángel Duván Bermúdez, 15 años.

Jhonatan Felipe Tovar, 21 años.

Deivy Flórez, 20 años.

Sebastián Rivas, 20 años.

Federico López, 21 años.

Óscar Eduardo Monsalve, 19 años.

Selección Colombia de Baloncesto en Silla de Ruedas Sub-23 - Instagram @bsrcolombia

Todos los deportistas presentan una condición física de nacimiento, a causa de una enfermedad, por un accidente o producto de una negligencia médica. En todos los casos, han encontrado en el baloncesto una forma de recuperarse. Aunque sus discapacidades no desaparecerán, el deporte les ha mostrado el valor de la disciplina, el esfuerzo y, sobre todo, resiliencia para jugar en la cancha y en la vida.

Publicidad

Directivos de la Federación Colombiana de Baloncesto en Silla de Ruedas recalcaron que los jóvenes han luchado por cada uno de los logros que han conseguido. Además, sostuvieron que el apoyo del Estado hacia este colectivo ha sido nulo. Tanto así que los entrenadores de las categorías femeninas y masculinas han trabajado desde enero de 2025 hasta la fecha sin un sueldo.

Torneo de baloncesto en silla de ruedas Sub-23 en Bogotá

Los deportistas de la selección sub-23 están esperanzados en lograr el paso al mundial, por lo que esperan contar con el apoyo de los colombianos en los partidos contra Canadá, Estados Unidos y Brasil que se llevarán a cabo desde el próximo miércoles, 2 de abril, hasta el sábado, 5 de abril de 2025, en el Coliseo Cubierto El Salitre, en Bogotá. La entrada es gratuita.

En la programación del torneo, se tienen previstos los siguientes encuentros deportivos en los que Colombia disputará su paso al mundial sub-23:



Miércoles 2 de abril, 6:00 p.m.: Colombia vs. Estados Unidos.

Colombia vs. Estados Unidos. Jueves 3 de abril, 11:15 a.m.: Colombia vs. Brasil.

Colombia vs. Brasil. Jueves 3 de abril, 7:15 p. m.: Canadá vs. Colombia.

Canadá vs. Colombia. Viernes 4 de abril y sábado 5 de abril: se disputará la semifinal y final del torneo que depende de los resultados de la etapa de todos contra todos.

MA. FERNANDA LÓPEZ

PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL

IG: Mafe_loc