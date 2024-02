Corte Constitucional avaló su fallo sobre deducción de regalías a petroleras: Gobierno perdió round

El Gobierno nacional perdió el primer round de su estrategia con la que busca que la Corte Constitucional revise el fallo que tumbó la prohibición para que las empresas petroleras dedujeran del impuesto de renta lo que pagarán por regalías.



A través de la DIAN, el Gobierno elevó al alto tribunal una solicitud para que aclarara el fallo que tumbó este punto de la reforma tributaria.

La DIAN hizo la petición al considerar que la sentencia de la Corte Constitucional ofrecía dudas sobre la forma en la que debe cumplirse esa decisión, generando un vacío respecto al recaudo de las regalías para el periodo entre enero y diciembre de 2023.



Para la DIAN, eso genera un impacto fiscal grave para el país. El alto tribunal ya respondió y le dijo a la entidad que su solicitud no era procedente, pues no se trataba de una aclaración, sino de una consulta y que la Corte no es un órgano consultivo.

Así la situación, la Corte Constitucional avaló su fallo.