Corte Suprema de Justicia dejó en firme condena contra Santiago Uribe por vínculos con paramilitares

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, por vinculos con el grupo paramilitar Los 12 apóstoles. El alto tribunal negó la tutela que había presentado su defensa para intentar dejar sin efectos la condena de 28 años y tres meses de prisión que pesa en su contra. El apoderado legal de Uribe había argumentado que durante el proceso se habían vulnerado derechos fundamentales como el debido proceso, la libertad, la igualdad y el acceso a la administración de justicia.

Pero la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema concluyó que no existió esa vulneración y negó el amparo solicitado. Con esta decisión, la Corte deja en firme la condena contra Santiago Uribe, quien fue declarado responsable de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado en un proceso relacionado con el grupo paramilitar conocido como Los 12 apóstoles. Esta condena había sido confirmada por la Sala de Casación Penal de la propia Corte Suprema después de que el Tribunal Superior de Antioquia lo declaró responsable.

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En junio ese mismo alto tribunal ratificó la condena de 28 años y tres meses de cárcel. La Sala Penal del alto tribunal confirmó la decisión del Tribunal Superior de Antioquia, que en segunda instancia determinó que Santiago Uribe fue el líder y dirigente del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, al cual se le atribuyen varios homicidios, entre ellos los de Camilo Barrientos, conductor de una chiva en Yarumal, en Antioquia, y Jorge Yubán Ceballos. El caso contra el hermano del expresidente Uribe llegó a la Corte Suprema el 27 de marzo y tuvo como ponente al magistrado Gerson Chaverra.



La defensa del ganadero Uribe estuvo encabezada por el abogado Jaime Granados, quien es también el letrado del exmandatario en sus casos judiciales y dijo en varias oportunidades que en el proceso hubo falsos testigos e incluso manipulación mediática.



El expresidente Uribe, entre tanto, ha sido denunciado por sus presuntos vínculos con los paramilitares en sus años como gobernador de Antioquia (1995-1997), incluida una que lo relaciona indirectamente con la masacre de El Aro, en la que fueron asesinados 17 campesinos en octubre de 1997.

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