Una fuerte tormenta eléctrica se registra durante la tarde de este sábado 21 de noviembre en Medellín, situación que mantiene en alerta a las autoridades de gestión del riesgo y organismos de emergencia de la capital antioqueña. A través de sus redes sociales, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín (DAGRD) informó que hacia las 5:09 p. m. se presentaba una tormenta eléctrica en la ciudad. La entidad recomendó reportar cualquier emergencia a la línea 123 y evitar actividades a cielo abierto mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas. Además, indicó que las estaciones de Bomberos Medellín permanecen atentas ante cualquier novedad.



Alerta por tormenta eléctrica en Medellín este sábado

La situación también fue reportada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien señaló que la tormenta eléctrica afecta varios sectores de la ciudad y advirtió sobre el aumento en los niveles de algunas quebradas. Según el mandatario, la quebrada La Presidenta se encuentra en alerta roja, mientras que la quebrada Altavista permanece en alerta naranja. "Estamos al frente. Reporten cualquier emergencia al 123", manifestó.

5:09 p.m Se registra tormenta eléctrica en Medellín. Reporte emergencias a través de la línea 123, evite realizar actividades a cielo abierto. Con estaciones de Bomberos Medellín estamos atentos a novedades que se registren. pic.twitter.com/ShVwwylSnz — DAGRD - Medellín (@DAGRDMedellin) November 21, 2026

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos evitar permanecer en espacios abiertos durante la tormenta, alejarse de estructuras metálicas y árboles aislados, y comunicarse de inmediato con la línea 123 en caso de inundaciones, caída de árboles, deslizamientos u otras emergencias asociadas a las fuertes lluvias y descargas eléctricas. Hasta el momento, los organismos de gestión del riesgo mantienen monitoreo constante sobre las condiciones meteorológicas y el comportamiento de las quebradas que presentan incrementos en sus niveles debido a las precipitaciones que afectan a Medellín durante la tarde de este sábado.

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ÁNGELA URREA PARRA



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