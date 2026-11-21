La representante a la Cámara por el Pacto Histórico Verónica Estrada se pronunció por primera vez sobre la polémica que hoy la tiene en el ojo del huracán por presuntamente haber falsificado sus títulos académicos del colegio y la universidad, así como su tarjeta profesional. Lo hizo en su cuenta de X para anunciar que el abogado Santiago Trespalacios asumirá su defensa en este caso, en el que ya tanto la Universidad Nacional y el Colegio Juan Pablo Gómez Ochoa, de Caramanta, Antioquia, anunciaron denuncias en contra de Estrada. La Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia, entretanto, también anunciaron procesos respectivos contra la hoy congresista.

En su primer pornunciamiento en medio de la polémica, Estrada se limitó a decir que "por recomendación de mi equipo jurídico no me referiré a ninguno de los hechos y estaré atenta al llamado de las autoridades". No se refirió a los llamados desde distintos sectores, incluido el propio Pacto Histórico, que han hecho llamados a la congresista para que presente su renuncia a la curul.

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Estrada presentó el título como ingeniera de Minas y Metalúrgica de la sede en Antioquia de la Universidad Nacional y la tarjeta profesional para acceder a contratos del Estado, puntualmente con la Dian, pero la universidad certificó que ella no fue estudiante de esa institución. Esto llevó a la apertura de una investigación por parte de la Corte Suprema de Justicia, además de la convocatoria del Comité ético del Pacto Histórico, que se reunirá el 23 de noviembre para analizar el caso.



"Ante la gravedad de los hechos denunciados y las evidencias conocidas públicamente, solicitamos a la congresista presentar su renuncia a la Cámara de Representantes, para que asuma su defensa ante las instancias partidistas y las autoridades competentes, con pleno respeto de la presunción de inocencia y el debido proceso", manifestó el Pacto Histórico esta semana. "Ningún interés individual puede estar por encima de los principios y valores que sustentan nuestro proyecto político", agregó.



En ese contexto, también se pronunció este sábado el abogado de Estrada, Santiago Trespalacios. "Asumimos la defensa de Verónica, quien tiene las mismas garantías que tantos otros que han enfrentado procesos judiciales. A ella le hemos recomendado que guarde silencio y que empleemos la energía en prepararnos para actuar en los estrados", escribió el abogado, quien en otra publicación, sin referirse puntualmente a la congresista, escribió: "Del Pacto Histórico me asombra la solidaridad incondicional que tiene cuando el denunciado es un hombre de su partido, y el doloroso abandono cuando es una mujer…".

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Trespalacios es socio fundador de la firma de abogados Trespalacios. Según consta en su sitio web, "es abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana; con dos maestrías: una en Derecho con énfasis en Ciencias Penales del Externado de Colombia y otra en Estudios Humanísticos de Eafit". Se reseña que el abogado "ha sido capacitador en más de 10 países y consultor de múltiples instituciones nacionales y extranjeras" y que es "docente de posgrado en varias universidades del país y de pregrado en la Universidad de la cual egresó". "Es abogado litigante en procesos de alta complejidad, experto en el manejo de crisis reputacionales, y como él se define: sólo es un defensor y es un defensor lo que espera siempre ser", se lee en el perfil del abogado.

Este escándalo se produjo luego de una intervención de Estrada en un debate de control político el 17 de noviembre de 2026 en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Durante la sesión, la representante intentó corregir al canciller Omar Bula sobre temas mineros y afirmó que "el magnesio no es una tierra rara, es un material ‘alcalinotérreo’” y criticó la "inrresponsabilidad (sic)" del ministro. El canciller, por su parte, le replicó de inmediato: "Señora Luz Verónica, no es magnesio, es manganeso y sí es una tierra crítica, y no se dice inrresponsabilidad, se dice irresponsabilidad...".

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Las fallas en la terminología técnica y en la pronunciación de conceptos básicos sobre minerales generaron dudas respecto a su formación como ingeniera de minas, supuestamente obtenido en 2021. Fue entonces cuando se conoció un documento oficial de la Universidad Nacional, emitido en respuesta a una solicitud presentada a mediados de octubre de 2025, en el que se señala que luego de revisar sus bases de datos encontró que Luz Verónica Estrada Holguín, hoy representante a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico, no es egresada de Ingeniería de Minas y Metalurgia y nunca ha estado en esa universidad.

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