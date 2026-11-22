Un soldado murió y otros 12 militares resultaron heridos tras un ataque con explosivos contra las instalaciones del Batallón Especial, Energético y Vial N.° 2, ubicado en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar. La información fue confirmada por la Primera División del Ejército Nacional, que rechazó el hecho y anunció que las autoridades buscan establecer quiénes estarían detrás de la acción.



La víctima fue identificada como el soldado Estivinson José Epieyú Pushaina, a quien la institución recordó como un “héroe por siempre”. Los otros 12 uniformados lesionados fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de la red hospitalaria del departamento, donde reciben atención médica, según el reporte oficial.

A través de un comunicado, la Décima Brigada, unidad orgánica de la Primera División, explicó que las instalaciones militares fueron atacadas mediante el uso de rampas adecuadas para el lanzamiento de dispositivos explosivos improvisados.

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La institución calificó lo ocurrido como una acción criminal y señaló que representa una vulneración del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de los derechos humanos.



Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella se pronunció a través de las redes sociales, en su mensaje mostró su rechazo ante los hechos. "Este y todos los ataques contra nuestra Fuerza Pública y la población civil los narcoterroristas los van a pagar con sangre. Cada acción criminal tendrá una respuesta contundente, más fuerte, letal e implacable". Escribió.



¿Cómo ocurrió el ataque en La Jagua de Ibirico?

De acuerdo con lo conocido hasta el momento, el ataque se habría registrado hacia las 11:00 de la noche del sábado 21 de noviembre. Los reportes preliminares mencionaron el posible uso de drones con explosivos y un carro bomba. Sin embargo, el comunicado oficial del Ejército no detalló como se ejecutó el ataque.

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En medio de la emergencia, el alcalde de La Jagua de Ibirico, Leo Hernández, solicitó, por medio de sus redes sociales, apoyo de los centros asistenciales de municipios cercanos para atender a los heridos. “Por favor, necesitamos ambulancias de los hospitales cercanos”, pidió el mandatario local.



Alcaldía decretó toque de queda por 24 horas

Tras los hechos, la Administración Municipal expidió el Decreto N.° 0122 del 22 de noviembre de 2026, mediante el cual adoptó medidas extraordinarias y transitorias de seguridad y orden público.Entre las disposiciones se encuentra un toque de queda de 24 horas, que comenzó a las 12:00 de la medianoche del domingo 22 de noviembre. La Alcaldía explicó que la medida busca proteger la vida y la integridad de los habitantes ante los hechos violentos registrados contra las instalaciones militares.

Por su parte, la Primera División del Ejército invitó a la ciudadanía a entregar información que permita identificar a los responsables y prevenir nuevos ataques. Para ello, recordó que está habilitada la línea 107 contra el terrorismo. Hasta el momento, las autoridades no han atribuido oficialmente la autoría del ataque a un grupo armado específico. Sin embargo, en esta región del Cesar se ha reportado anteriormente presencia e influencia de estructuras del Clan del Golfo y del ELN, además de redes de delincuencia común y extorsión.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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