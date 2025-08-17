¿Creatividad a flor de piel? Padres nombran a niña Chat Yipiti, como la inteligencia artificial

La creatividad de los padres colombianos a la hora de nombrar a sus hijos no deja de sorprender. Si bien es común encontrar nombres únicos o de inspiración extranjera, un caso reciente ha captado la atención del país entero. En Cereté, Córdoba, una recién nacida fue registrada con un nombre que evoca directamente a una de las herramientas tecnológicas más influyentes de la actualidad: la inteligencia artificial. La menor en cuestión fue llamada Chat Yipiti Bastidas Guerra.

El nombre hace referencia al chatbot de OpenAi, el cual se pronuncia tal como ahora se escribe el nombre de la niña 'yipiti'. Medios locales indican que el hecho se conoció el pasado viernes, 15 de agosto, y que la Registraduría Nacional de estado Civil, entidad encargada de otorgar la existencia legal de una persona mediante el registro civil de nacimiento, no presentó ninguna objeción a la hora de registrarla.



¿Se le pueden poner nombres muy raros a los niños en Colombia?

En Colombia, la ley permite a los padres gran libertad para nombrar a sus hijos. No obstante, la Registraduría Nacional del Estado Civil tiene la facultad de negar registros si considera que el nombre puede afectar la dignidad del menor, generar burlas o ser ofensivo. De hecho, hace algunos años la entidad recalcó que los funcionarios pueden abstenerse si tales nombres inciden en el libre desarrollo de la personalidad.

"No se niega la inscripción, pero sí, hay oposición de escribir en el registro notarial una expresión grotesca y ofensiva que de ninguna manera describe la personalidad o individualidad de ese menor, por consiguiente, se podría apelar a la objeción de conciencia que se encuentra claramente regulada en la Constitución Política", se lee en un comunicado. Algunos de los nombres que la entidad se ha negado a inscribir son: Judas, Satanás, Belcebú y Miperro.



Chat Yipiti genera debate en redes sociales

Tras conocerse la noticia de Chat Yipiti los internautas no tardaron en opinar. Algunos elogiaron la creatividad de los padres de la menor, mientras que otros criticaron la decisión indicando que podría afectarla bastante cuando crezca no solo porque puede ser motivo de burlas, sino también porque puede generar complicaciones sociales y personales a lo largo de su vida.

"No deberían dejar que existan ese tipo de registros", "por eso la maternidad o paternidad no es para cualquiera", "el verdadero padres o haters", "El o la notaria que permitió semejante estupidez debería ser sancionado porque el derecho a la dignidad de la menor está por encima del de la libre expresión de los padres, "pobre bebé", "La ignorancia no tiene límites", son algunos de los comentarios que se leen en las redes sociales.

Por otra pate, también hubo quienes se tomaron la situación con humor: "Si es niña: gemini, si es niño: copilot", "un bebé sin posibilidades de visa", "cuando la niña entre a estudiar y todo el salón pidiéndole la tarea a Chat Yipiti".



Llamaron a un niño Luis Bensonbun

No hace mucho también se hizo viral la noticia de un niño en Antioquia registrado como Luis Bensonbun, haciendo referencia al cantante Benson Boone, quien saltó a la fama tras presentarse en el popular programa American Idol y es reconocido por canciones como Beautiful Things, Slow It Down, Cry, entre muchas otras más.

Angélica Yelithssa Morales C.

