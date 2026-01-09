¿Qué hacer este puente festivo dentro y fuera de Bogotá? Fiestas, conciertos y planes en familia

El segundo puente festivo del año, que culmina el lunes 12 de enero de 2026, se presenta como la oportunidad ideal para que los bogotanos y turistas cierren con broche de oro la temporada vacacional. Ya sea que prefiera quedarse en la capital para disfrutar de sus tradiciones centenarias o aventurarse por las carreteras de Cundinamarca y Boyacá, la oferta recreativa es diversa y abarca desde festivales folclóricos hasta espectáculos de luces y conciertos de talla internacional.



¿Qué planes hay en Bogotá este festivo de Reyes?

Para quienes decidan quedarse en la ciudad, el epicentro de la celebración es la localidad de La Candelaria. El histórico barrio Egipto celebra sus tradicionales Fiestas de los Reyes Magos y Epifanía, un evento con más de 100 años de historia que reúne a locales y extranjeros. Del 10 al 12 de enero, el barrio se transforma en un escenario de música, arte y juegos tradicionales con entrada gratuita.

La oferta gastronómica en este punto es uno de sus mayores atractivos. Los asistentes pueden deleitarse con platos típicos de Bogotá y Boyacá, destacando el ajiaco, la picada y la chicha, la bebida ancestral de la región. Además de la gastronomía, las muestras artísticas buscan resaltar la identidad de los barrios antiguos de la capital.

Por otro lado, este lunes 12 de enero marca el fin oficial de la temporada navideña. Es la última oportunidad para visitar los alumbrados en cerros y parques. Los puntos más recomendados son:



Monserrate: Ofrece una vista panorámica iluminada de la ciudad.

Planes en Cundinamarca y Boyacá este puente festivo

Son varias las opciones para quienes quieran embarcarse en planes fuera de la ciudad y a poca distancia de la capital.



Viotá (a 97 km de Bogotá): En el centro poblado de San Gabriel, se celebra el Festival Cultural y Turístico de San Gabriel . Este evento resalta la tradición cafetera de la zona e incluye una cabalgata por la memoria y la reconciliación , ferias artesanales y mercados campesinos con productos agroecológicos. Las noches cierran con verbenas populares y orquestas en vivo.

Este municipio de la provincia de Magdalena Centro celebra el . Los visitantes pueden disfrutar de rutas campesinas, desfiles de carrozas por las calles principales y la velada de elección y coronación el domingo 11 de enero. Manta: Ubicado también en Cundinamarca, este pueblo celebra sus Ferias y Fiestas de Reyes Magos del 10 al 12 de enero con artistas invitados como Los Inquietos del Vallenato y Julian Daza.

Por su parte, varios municipios de Boyacá también se preparan para recibir turistas en sus celebraciones.



Duitama: Celebra el Festival de la Perla con una nómina de lujo que incluye a The Mills, Los Prisioneros, Luis Alfonso y Maelo Ruíz .

Celebra el con una nómina de lujo que incluye a . Úmbita: Hasta el 11 de enero, cuenta con la presencia de Karen Lizarazo y Andrés Franco, "El Agropecuario".

Para quienes buscan un respiro del ruido urbano, los alrededores de Bogotá ofrecen destinos naturales como las cascadas secretas de aguas cristalinas, la Laguna de Guatavita o el Embalse El Hato, ideal para "resetearse" antes de retomar las actividades laborales.



Como dato adicional de interés no incluido en las fuentes, es recomendable revisar el estado de las vías y las restricciones de "Pico y Placa Regional" para el ingreso a Bogotá el lunes festivo, ya que estas medidas suelen aplicarse en todos los corredores viales de entrada a la capital para facilitar el retorno de los viajeros.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.