En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
TEMBLOR 10 DE DICIEMBRE
PATRULLERA HUILA
SALARIO MÍNIMO
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección TECNOLOGÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / TECNOLOGÍA  / La nueva modalidad de estafa telefónica con que intentan robar cuentas de WhatsApp: cómo evitarla

La nueva modalidad de estafa telefónica con que intentan robar cuentas de WhatsApp: cómo evitarla

Cada vez son más la denuncias de una nueva estafa que inicia con la frase "Hola, tengo algo importante que decirte, ¿me puedes agregar a WhatsApp?". Y aunque parece una petición sencilla, es un nuevo método de fraude.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 10 de dic, 2025
Comparta en:
Estafa WhatsApp
Cada vez son más usuarios en redes sociales los que reportan esta nueva estafa. -
Getty Images/ Pixabay

Publicidad

Publicidad

Publicidad